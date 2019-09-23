«Заведомо убыточный ЕНПФ: сможет ли Токаев реформировать казахстанскую пенсионную систему?». «Силовики — сторонникам ДВК: Одумайтесь — мы многое простим». «Все, что производят сейчас «звезды», – это яд. Яд, который проникает в мозг и души»

Сетевой Казахстан 23 сентября 2019г.

AZATTYQ . ORG . ««Нестабильность во власти». Реакция на кадровые перестановки» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ сделал ряд перестановок, сменив главу своей администрации и двух министров. На фоне назначений эксперты рассуждают о влиянии экс-президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА на государственный аппарат и о том, насколько самостоятелен Токаев в кадровых решениях.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Заведомо убыточный ЕНПФ: сможет ли Токаев реформировать казахстанскую пенсионную систему?» — Ну и финал: если самим вкладчикам накопительная пенсионная система много не дает, то кому, кроме самих «накопителей», от нее польза? Напомним, сейчас в ЕНПФ уже более 10 трлн тенге — сопоставимо с таким ключевым для благополучия национальной экономики показателем, как инвестиции в основной капитал, В 2018 году инвестировано было 11,2 трлн тенге, менее 19 % от ВВП, тогда как надо бы раза в два больше. Каков же вклад пенсионных накоплений в этот недостаточный объем? Этого вклада… нет. Что, собственно, и требовалось доказать: три четверти так недостающих Казахстану инвестиций – иностранные, направленные, само собой, на закрепление той же экспортно-сырьевой модели. Круг замкнулся: проблемы пенсионного накопительства и пенсионного обеспечения в целом, равно как и медицинского страхования, решаемы лишь на путях преобразования «вывозной» экономической модели в ориентированную на национальное развитие, на базе собственной инвестиционной и кредитной потенции. Где накопительной системе – самое место.

CAMONITOR . KZ . «Акимы-новички: лидер из Туркестана и аутсайдер из Кызылорды» — Назначенные в этом году акимы областей уже встали на ноги и все чаще дают поводы для размышлений относительно того, из какого теста они сделаны. В прошлый раз мы попытались проанализировать деятельность глав трех регионов – Акмолинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской. А сегодня остановимся на акиме, который претендует на лидерские позиции среди новичков, и на явном аутсайдере.

CARAVAN . KZ . «Как Мухтар Мухтара подставил» — Десять дней назад суд в очередной раз отказал Мухтару ДЖАКИШЕВУ в условно-досрочном освобождении. Основание: осужденный в 2009 году на 14 лет экс-глава национальной компании «Казатомпром» не возместил нанесенный государству ущерб в сумме 99,6 миллиарда тенге. Если кто забыл, статьи у Мухтара Еркыновича были «тяжелые». Это и мошенничество, и хищение чужого имущества в крупном размере группой лиц по предварительному сговору путем обмана, и злоупотребление доверием с использованием служебного положения, и много чего еще. Ну да, в одиночку почти 100 «ярдов» не «поднять». Тут без помощников, точнее сообщников, не обойтись. Главным из них стал беглый банкир и вор Мухтар АБЛЯЗОВ – давний друг Мухтара Джакишева.

TIME . KZ . «Большая маленькая кривда» — В Казахстане продолжают активно обсуждать первое в отечественной истории послание главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА народу. В нем президент в числе других затронул и проблему ценообразования в целом и дорогих авиабилетов “Эйр Астаны” в частности. По всей видимости, завышенная стоимость услуг крупнейшей авиакомпании страны беспокоит не только простых граждан, но и руководство. И вот на уходящей неделе свою позицию по этому вопросу высказал главный пилот “Эйр Астаны” Питер ФОСТЕР. Журналисты сумели задать ему несколько вопросов на столичной международной туристической выставке Pata Travel Mart 2019. А в интервью порталу baigenews.kz солидный топ-менеджер сделал несколько весьма громких заявлений. Почему руководитель авиакомпании “Эйр Астана” Питер Фостер, комментируя послание президента страны, говорит неправду?

«Силовики — сторонникам ДВК: Одумайтесь — мы многое простим» — Казахстан призывает беглых сообщников Мухтара АБЛЯЗОВА вернуться в страну. В Агентстве по противодействию коррупции (АПК) заявили, что если они сделают это добровольно, то им облегчат наказание. В противном случае пусть коррупционеры потом пеняют на себя: они рано или поздно будут экстрадированы, уверены антикоровцы.

«Жильё будет, но не сразу» — До конца 2019 года пять тысяч малообеспеченных семей получат квартиры под два процента годовых по льготной программе “Бакытты отбасы”. Вчера на пресс-конференции в правительстве вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек УСКЕНБАЕВ и председатель правления АО “Жилстройсбербанк” Ляззат ИБРАГИМОВА рассказали, почему государство не может выдать жилье всем многодетным “здесь и сейчас” и что их ждет в случае невозможности платить за залоговое имущество.

EXPERTONLINE . KZ . «Синофобия старого разлива» — Антикитайские настроения в Казахстане стали внутриполитическим фактором. Например, антикитайские митинги, которые прошли в нескольких городах страны, удачно совпали с поездкой президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Китай. Проблема не в том, что люди выходят на улицы и выражают свое недовольство. Дело в другом: любой — будь то недовольная региональная элита, элитная группа в столице или внешний игрок — может использовать синофобию как инструмент дестабилизации обстановки внутри Казахстана. Многие казахстанцы, абсолютно не владея данными о масштабах китайского влияния в РК, уверены, что эта страна настроена к нам экспансионистски. Проще говоря, хочет захватить казахстанскую экономику, а потом и территорию. Expert Kazakhstan поговорил с казахстанским китаеведом, руководителем центра китайских исследований China Center Адилем КАУКЕНОВЫМ о причинах антикитайских настроений в казахстанском обществе.

KURSIV . KZ . «Как долго будет востребована казахстанская нефть» — Несмотря на сегодняшний активный спрос на нефть, век нефтяной индустрии идет к своему закату. В мире наблюдается тенденция к замене топлива из углеводородного сырья на более легкие, возобновляемые источники энергии. Какую стратегию развития должен выбрать Казахстан, чтобы не отстать от мирового прогресса и не потерять доходы от своего главного экспортного продукта?

EXCLUSIVE . KZ . «Почему казахи так любят вождей?» — «Тяга к вождизму сидит в казахах настолько глубоко, что, лишившись одного, тут же ищем другого», — утверждает стремительно набирающий популярность блогер, 22-летний студент Московского физико-технического университета Ильяс МЫНЖАСАРОВ. В последних своих постах-рецензиях он камня на камне не оставил на деятельности кумиров казахстанского сегмента социальных сетей — блогере Ержане ЕСИМХАНОВЕ, журналисте Вадиме БОРЕЙКО, общественной деятельнице Аружан САИН, политике Мухтаре ТАЙЖАНЕ и других. — Реакция на критику говорит о человеке очень много, — утверждает Ильяс. — По ней можно много сказать об уровне профессионализма и воспитанности. В Казахстане я заметил неадекватное отношение к любой критике.

TENGRINEWS . KZ . Ермек ТУРСУНОВ – «Все, что производят сейчас «звезды», – это яд. Яд, который проникает в мозг и души» — Что мы сделали с нашим учителем? Мы полностью нивелировали его статус, оскорбили низкой зарплатой и заставили заниматься поборами. В итоге учитель сегодня одна из самых униженных профессий. И не учитель сегодня хозяин в школе, а – родитель. Раньше дети уважали и где-то даже боялись учителя. Теперь учитель боится своего ученика. Потому что стоит ему испортить настроение своему ученику, как тут же следом появляются в школе возмущенные папаши с мамашами и устраивают скандал. Знакомая картина? Кто второй главный человек в жизни человека? Врач. Он — лекарь. И если учитель лечит душу, то врач лечит плоть. Первый отвечает за мозг и сердце. Второй — за оболочку. А каково сегодня врачу? Ответ на поверхности. Об этом тоже не хочется говорить долго. И так уже много сказано. Врач сегодня тоже попрошайка. Врач потерял уважение в обществе. Врачей уже избивают в их же больницах. Когда такое было?

365 INFO . KZ . «Как искоренить коррупцию: опыт Алматы» — В Антикоррупционной службе Алматы сообщили о текущих результатах проделанной работы, а также о новых проектах и превентивных мерах борьбы с коррупцией.

«Минтруда мониторит благополучие казахстанцев по социальной электронной карте» — Кто бы мог подумать, но ведомство в режиме реального времени видит, у кого из 18,5 млн граждан наступили тяжелые времена.

SPIK . KZ . «Решая проблемы Алматы можно выйти на «интересный след» или много слов о, возможно, главной политической ошибке партии «Нур Отан»» — Чуть больше недели тому назад, партия «Нур-Отан» в лице своего первого заместителя лидера организации Бауыржана БАЙБЕКА провела совещание по противодействию коррупции в Нур-Султане. Нельзя сказать, что данное событие было проигнорировано теми же СМИ, информационными агентствами. Многие сообщили и особо не ерничали. «А надо было?», — может спросить читатель? Думаем – не просто надо было, а просто необходимо. И вот почему… Спустя некоторое время после совещания в Нур-Султане «нуротановский» партайгеноссе стал «почетным гражданином» города Алматы… Таким образом, можно констатировать – рановато дернула партия «Нур Отан» Байбека с акимского поста. Потому что на его прежней работе осталась масса вопросов и проблем, которые, видимо, надо так или иначе решать. А когда их начнут решать – могут, как в анекдоте, выйти на след своих предшественников. В оригинале, правда, говорилось – «на свой след», но что-то непохоже, что для новой команды акимата Алматы прежняя – это «свои».

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