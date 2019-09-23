Регистрация и перерегистрация авто несколько часов будет недоступна в понедельник в РК

Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Регистрация и перерегистрация авто несколько часов будет недоступна в понедельник в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«23 сентября 2019 года в связи с техническими работами в базе данных МВД РК прием документов в специализированных ЦОНах на регистрацию и перерегистрацию автотранспорта будет приостановлен с 10.30 до 12.30 и с 17.00 до 19.00», — сообщил в понедельник директор по связям с общественностью государственной корпорации «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай.

Он отметил, что эта же услуга не будет доступна в обозначенное время и на портале электронного правительства.