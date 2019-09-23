Экс-сотрудники российского банка обратились к Токаеву по поводу выплаты своих зарплат

Алматы. 23 сентября. КазТАГ – Экс-сотрудники российского АО ДБ «Альфа-Банк» обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по поводу выплаты своих зарплат, передает корреспондент МИА КазТАГ.

Отмечается, что поводом для обращения к президенту РК, в совет безопасности при президенте под председательством Елбасы, в агентство по борьбе с коррупцией РК, Верховный суд и генеральную прокуратуру послужил «правовой произвол» со стороны судей Медеуского районного суда города Алматы Тимура Жумамуратова и Досбола Акетаева, выраженный в вынесении заведомо незаконных актов, в результате которого были нарушены законные права и интересы граждан Казахстана в пользу иностранной компании АО ДБ «Альфа-Банк».

«Мы, бывшие работники АО ДБ «Альфа-Банк» на протяжении двух лет лишены возможности в получении причитающейся нам заработной платы стимулирующего характера. Для восстановления нарушенных прав мы обратились с иском в Медеуский районный суд города Алматы в надежде получения судебной защиты. Однако, несмотря на то что с нашей стороны были предоставлены все необходимые доказательства в обоснование наших доводов, суд первой инстанции в лице Жумамуратова Т.А. (Тимура Асановича – КазТАГ) по надуманным основаниям отказал в удовлетворении искового заявления», — говорится в письме экс-сотрудников к Касым-Жомарту Токаеву.

Подав на апелляцию, казахстанцы добились решения в свою пользу: «Судебной коллегией постановлено: «Исковые требования Трифонова М.П., Ропа Ю.П., Янковской Ю.И., Узурова Р.Р., Сембаева М.К. к АО ДБ «Альфа-Банк» о взыскании заработной платы в виде премиального фонда – удовлетворить полностью».

Но и после положительного для них решения, по словам бывших работников финансового учреждения, его исполнение начали искусственно затягивать через невыдачу исполнительного листа. Только жалоба в Верховный суд и проведенная служебная проверка в Медеуском районном суде позволили истцам получить исполнительные документы. Однако за это время было вынесено определение судьи Медеуского районного суда города Алматы Досбола Акетаева о приостановлении исполнения постановления Алматинского городского суда.

«Основанием для приостановления послужило дословно с определения суда «реализация системных проектов, во исполнение поручений Главы государства». При этом суд первой инстанции конкретно не указал, какие именно поручения главы государства и системные проекты», — уточняется в письме.

Авторы обращения отмечают, что суд вообще никак не пояснил, каким образом все это вообще относится к выплате заработной платы.

Авторы обращения к Токаеву, считают, что иностранная компания АО ДБ «Альфа-Банк», не желая своевременно выплачивать заработную плату бывшим сотрудникам, ущемляет законные права и интересы своих работников, которые являются гражданами РК.

«30 января 2019 года на расширенном заседании правительства на тот момент президентом РК Назарбаевым Нурсултаном Абишевичем поднимался вопрос об устранении дискриминации прав работников РК в иностранных предприятиях. Президент РК дал поручение и обратил особое внимание генерального прокурора, судей: «Они заключили контракт, они обязаны платить, защищать, почему не делают? Это вопрос держать на строгом контроле. И надо наказывать по закону», — подчеркивается в обращении.

Экс-сотрудники финансовой организации обращаются к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой возбудить дисциплинарное расследование в отношении судей Медеуского районного суда города Алматы Акетаева Досбола Аманжоловича и Жумамуратова Тимура Асановича, и в случае выявления фактов нарушения закона привлечь к ответственности, установленной законом.

«С момента нашего обращения в банк за выплатой заработанных по закону денег мы столкнулись с настоящим правовым беспределом: банк начал возбуждать уголовные дела, по которым нас квалифицировали, как обвиняемых. Затем они были закрыты за отсутствием состава преступления. Несмотря на то, что законных оснований для претензий к нам никаких нет, ограничения на передвижение и имущество, наложенные следователями, до сих пор в силе. Это вынудило нас обратиться к руководству правоохранительных органов, чтобы они разобрались, почему ограничения на нас не убраны, несмотря на то что дела уже закрыты. Для нас обращение к президенту – это последняя надежда на справедливость в Казахстане. Мы просто хотели получить заработанные по контракту деньги, но теперь даже с решением суда на руках, сталкиваемся с тем, что иностранный работодатель не считает своим долгом рассчитаться с нами. Мы ждем решения суда, и, если не добьемся справедливости, собираемся продолжать защиту наших законных прав при помощи общественности, собрать пресс-конференцию, чтобы раскрыть неприглядные факты несоблюдения иностранцами казахстанского законодательства. Тем более, что мы, скорее всего, не единственные, кто имеет законные претензии к Альфа-банку», — заявил экс-руководитель одного из управлений АО ДБ «Альфа-Банк» Максим Трифонов.

Также бывшие работники банка просят президента взять на личный контроль рассмотрение гражданского дела, назначенного на 24 сентября 2019 года в судебной коллегии Верховного суда, в целях соблюдения принципов верховенства законности.