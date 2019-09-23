Треть водителей Алматы не считают превышение скорости на 10 км/ч серьезным нарушением ПДД

Алматы. 23 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Треть водителей Алматы не считают превышение скорости на 10 км/ч серьезным нарушением правил дорожного движения (ПДД), сообщило АО «СК «Лондон-Алматы».

«Исследование показало, что в общей сложности 36% опрошенных считают превышение скорости на 10 км/ч серьезным нарушением правил дорожного движения (ПДД), связанным с риском для собственной и/или чужой жизни. Еще примерно столько же или 33% от общего числа опрошенных называют подобное превышение «обычной для большинства водителей практикой, не представляющей опасности», — говорится в понедельник в сообщении компании о результатах опроса водителей по установленному на проспекте аль-Фараби и Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД) Алматы скоростному режиму.

Также 15% респондентов полагают, что это – мелкое нарушение ПДД.

Тем не менее, на проспекте аль-Фараби и ВОАД нарушить скоростной режим, по данным опроса, решаются только 11% опрошенных – на этих трассах установлено множество камер видеофиксации нарушений скоростного режима.

Также опрос показал, что штрафы за нарушение ПДД заставляют ездить более дисциплинированно почти 43% водителей.

По данным опроса, 72% владельцев автомобилей с одобрением приняли новость о возращение скоростного режима в 80 км/ч на проспекте ль-Фараби и ВОАД. Их мнение – транспортный поток движется быстрее, пробки стали меньше. Однако 23% опрошенных крайне негативно относятся к изменению скоростного режима, опасаясь, что увеличение средней скорости спровоцирует рост числа аварий.

В опросе приняли участие 1459 владельцев легкого автотранспорта Алматы в возрасте от 18 до 72 лет, 65% – мужчины, 35% – женщины.