Франция не будет предоставлять Сноудену политическое убежище

Алматы. 23 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Франция не будет предоставлять бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену политическое убежище, сообщают французские СМИ.

«Несмотря на поддержку министра юстиции Николь Беллубе и члена Европарламента Натали Луазо (обе из партии Макрона «Вперед, Республика!» – КазТАГ), попытка получить убежище во Франции провалилась. Министр иностранных дел Жан-Ив ле Дриан заявил, что, когда Сноуден просил убежища в 2013 году, «время для этого было неподходящее» и он не видит «причин изменить свою точку зрения» как на юридическом, так и на политическом уровнях», — говорится в сообщениях французских СМИ в понедельник.

При этом отмечается, что эти замечания отражают официальную позицию правительства по этому вопросу: «Эдварду Сноудену придется искать убежища в другой стране».

Как отмечают издания, то, что Сноуден намеревался получить убежище во Франции, довольно логично: большинство французских политиков, подавляющее большинство СМИ и общественное мнение, в основном, поддерживают право на убежище для информаторов. Более того, Сноуден является очень популярной личностью во Франции со времен обнародованных им разоблачений 2013 года.

Напомним, правоохранительные органы США в 2013 году объявили Сноудена в международный розыск после того, как он передал СМИ данные о том, что американские спецслужбы отслеживают электронные сообщения и переговоры граждан по всему миру. В США Сноудена обвинили в шпионаже и краже госсобственности. Из Штатов бывший сотрудник АНБ вылетел в Гонконг, а оттуда отправился в Россию.

Спустя год он получил вид на жительство на три года, а в 2017 году его продлили еще на три года. В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские власти не собираются экстрадировать Сноудена.

«Мы уважаем его права и не можем просто выдворить его из страны против его воли», — сказал Лавров.

Как сообщалось ранее в СМИ, ряд политиков рекомендовали президенту Франции Эммануилу Макрону предоставить Сноудену политическое убежище.