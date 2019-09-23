Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Запрет на рекламу алкоголя готовятся ослабить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации» (…) пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции: «3. Реклама алкогольной продукции запрещается, за исключением рекламы товарного знака и (или) названия пива и вина, произведенной на территории Республики Казахстан, соответствующей требованиям Закона Республики Казахстан «О рекламе». Реклама табака и табачных изделий запрещается», — говорится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации».

В настоящий момент запрещена любая реклама алкогольной продукции. Указанный запрет введен еще 1 января 2004 года.

Соответственно, поправки планируют внести и в закон «О рекламе».

«В закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе» (…) 1) подпункт 1) пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: «1) этилового спирта и алкогольной продукции, за исключением рекламы товарного знака и (или) названия пива и вина, произведенной на территории Республики Казахстан, соответствующей требованиям статьи 13-1 настоящей главы», — сказано в проекте поправок.

Пункт 1-1 статьи 13 закона «О рекламе» намерены изложить в следующей редакции: «1-1 Запрещается реклама товаров (работ, услуг) с использованием элементов товарного знака и (или) названия, известного как наименование алкогольной продукции, за исключением рекламы товарного знака и (или) названия пива и вина, произведенного на территории Республики Казахстан, соответствующие требованиям статьи 13-1 настоящей главы, табака и табачного изделия, которые прямо или косвенно предлагают алкогольную продукцию, табак и табачное изделие».

При этом, закон «О рекламе» хотят дополнить статьей 13-1 следующего содержания: «Статья 13-1. Особенности рекламы товарного знака и (или) названия пива и вина, произведенного на территории Республики Казахстан. 1. Реклама, товарного знака и (или) названия пива и вина, произведенного на территории Республики Казахстан, разрешена: 1) в период с 22.00 до 6.00 утра местного времени на отечественных теле-, радиоканалах, за исключением детских и религиозных, с учетом следующих требований: реклама на телеканалах во время трансляции должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 10% рекламной площади (пространства); реклама на телеканалах после трансляции должна сопровождаться не менее одной социальной рекламой по популяризации здорового образа жизни; реклама на радиоканалах, сопровождается сообщением предупреждающим, о вреде ее чрезмерного потребления, в конце ее трансляции; реклама на телеканалах после трансляции должна сопровождаться не менее одной социальной рекламой по популяризации здорового образа жизни; 2) в отечественных периодических печатных изданиях, за исключением детских и религиозных, с учетом следующих требований: не должна размещаться на первой и последней полосах газет; не должна размещаться на первой и последней страницах и обложках журналов; должна содержать социальную рекламу по популяризации здорового образа жизни, объем площади, которой равен объему площади рекламы товарного знака и (или) названия пива, и вина.

При этом оговаривается, что формирование и отбор социальных роликов по популяризации здорового образа жизни осуществляется согласно правилам отбора социальной рекламы по популяризации здорового образа жизни, утверждаемым уполномоченным органом в области рекламы, по согласованию с уполномоченными органами в сфере здравоохранения и в области телерадиовещания.

«Реклама, товарного знака и (или) названия пива и вина произведенного на территории Республики Казахстан: 1) не должна рекламировать саму продукцию; 2) не должна быть связана с трудовой деятельностью и вождением автомобиля; 3) не должна сниматься (записываться) с участием несовершеннолетних, в том числе выполняться с помощью мультипликации (анимации); 4) не должна адресоваться несовершеннолетним; 5) не должна утверждать, что рекламируемая продукция имеет лечебные свойства, поощрять их неумеренное потребление; 6) не должна осуждать воздержание от их употребления; 7) не должна утверждать, что способствует укреплению взаимоотношений», — указано в законопроекте.

В обосновании к поправкам сказано, что основная их цель – «это поддержка отечественных СМИ, так как многие субъекты СМИ существуют за счет рекламных средств».

«Доходы от рекламы могут составлять до 60% содержания журналов, 70% объема газет, около 100% времени эфира теле- и радиопрограмм. В свою очередь, возможность получения доходов от рекламы в СМИ напрямую влияет на качество новостной ленты и программ. Однако законом «О рекламе», «О СМИ» и установлен запрет на рекламу алкогольной продукции, который действует с 2004 года. При этом в странах ЕАЭС, в частности Белоруссии, Армении и Кыргызстане реклама слабоалкогольной продукции в СМИ не запрещена. Таким образом, эта ситуация создает неравные условия, как для отечественных предпринимателей – производителей слабоалкогольных продуктов, так и для отечественных СМИ», — пояснили разработчики поправок.

Отдельно подчеркивается, что «демонстрироваться будет не продукт, а товарная марка и наименование».

«В свою очередь снятие запрета, положительно отразится на развитии отечественных СМИ, а также отечественных производителей слабоалкогольной продукции», — заявили авторы поправок.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 27 сентября.