Дело Матаевых возможно будет пересмотрено 23.09.2019 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 86 0 Адвокат Джохар Утебеков: «Политическая подоплёка обвинения очевидна» Похожие материалы: Дело о столкновении поезда с автобусом в Шамалгане расследуют по двум статьям УК РК «Вечное или долгосрочное? О каком партнерстве договорились в Пекине». «Готовы ли казахстанцы к «разгулу демократии»?». «Ертысбаев VS Аблязов: публичные дебаты возвращаются в казахстанскую политику». «Возвращение Абдрахимова дело рук «коллективного божко» Франция не будет предоставлять Сноудену политическое убежище В Казахстане до конца года особых скачков цен на рынке недвижимости не будет Регистрация и перерегистрация авто несколько часов будет недоступна в понедельник в РК