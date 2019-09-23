Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ — Гроза, град и сильный ветер ожидаются в Акмолинской и Актюбинской областях 24-26 сентября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«24 сентября в Акмолинской области местами ожидаются гроза, град. Ночью и утром местами туман. Ночью 25-26 сентября местами ожидаются заморозки -1-3. В Кокшетау 24 сентября ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. Ночью 25-26 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки -1-3», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Также сообщается, что 24 сентября в Актюбинской области местами ожидается ветер западный, юго-западный, местами 15 м/с, ночью и утром местами – туман.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.