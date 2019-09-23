$25 млн выделили на подготовку к саммиту ШОС в Самарканде

Алматы. 23 сентября. КазТАГ — $25 млн выделили на обновление дорог и улиц в Самарканде к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ) со ссылкой на местные СМИ.

«Фонд реконструкции и развития выделил кредит в $25 млн Фонду благоустройства и повышения благосостояния Самаркандской области, созданному в 2018 году. Срок кредита – 5 лет с двухлетним льготным периодом под 2% годовых», — говорится в сообщении в понедельник.

Как отмечается, планируется улучшить состояние городских дорог и улиц, а также компенсировать убытки физических и юридических лиц в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и общественных нужд для проведения саммита ШОС.

«Адресный список компенсаций составит хокимият Самаркандский области по согласованию с кабинетом министров», — следует из сообщения.

Напомним, ранее сообщалось, что к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде строят туннель на 68 млрд сумов для трамваев и автотранспорта.

Саммит ШОС в 2022 году состоится в Самарканде и соберет глав более 20 государств на высоком уровне.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана в 2001 году, основными целями которой были заявлены укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства, поощрение эффективного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан; наблюдателями при ШОС – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия; партнерами по диалогу ШОС – Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.