Имеющие интернет-версии казахстанские периодические печатные СМИ хотят освободить от НДС

Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Имеющие интернет-версии казахстанские периодические печатные СМИ хотят освободить уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), передает корреспондент агентства.

«В Кодекс РК от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (…) 1) статью 394 (Обороты по реализации товаров, работ, услуг, освобожденные от НДС – КазТАГ) дополнить подпунктом 44-1) и частью 5 следующего содержания: «44-1) работ и услуг, выполняемых и оказываемых периодическими печатными изданиями в целях производства продукции периодического печатного издания», — говорится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации».

Для целей положения указанного подпункта к периодическим печатным изданиям планируют предъявлять следующие требования – они должны являться налогоплательщиками- резидентами, а также иметь интернет-версии.

«Принятие законопроекта направлено на поддержку отечественных средств массовой информации, а также приведение в соответствие норм отдельных законодательных актов Республики Казахстан, регулирующих вопросы средств массовой информации, телерадиовещания и доступа к информации с правоприменительной практикой, что исключает негативные правовые последствия в случае принятия законопроекта», — сказано в пояснительной записке к документу.

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 27 сентября.