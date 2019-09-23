Принятие закона о банкротстве физлиц в Казахстане тормозят банки

Алматы. 23 сентября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Принятие закона о банкротстве физических лиц в Казахстане тормозят банки, так как это сильно ударит по их бизнес-модели, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

«В вопросе затягивания принятия закона о банкротстве физических лиц на первом месте, думаю, стоят интересы розничных банков. По меньшей мере многие тысячи людей сейчас испытывают трудности с погашением кредитов, проценты по которым растут очень быстро. Некоторые розничные банки весьма творчески подошли к составлению договоров и начислению процентов по риск профилю клиентов. Поэтому, если люди будут иметь право объявлять банкротство, это сильно ударит по банковской бизнес модели», — прокомментировал Рысмамбетов для КазТАГ требование депутата мажилиса Дании Еспаевой о незамедлительном внесении на рассмотрение парламента законопроекта о банкротстве физических лиц.

Если бы у людей был такой мощный инструмент (закон о банкротстве физических лиц – КазТАГ) амнистии, продолжил эксперт, то банки бы более ответственно подходили бы к выдаче займов и начислению процентов.

«Тогда уже бы не пришлось массово спасать малоимущих заемщиков. Думаю, что десятки тысяч заемщиков могли бы в ближайшее время воспользоваться таким законом. Вообще, банкротство физических лиц благотворно бы сказалось на банках в долгосрочной перспективе», — полагает собеседник агентства.

Банки бы перестали пастись исключительно в рознице, прогнозирует спикер, и подумали бы над тем, как улучшить корпоративное кредитование.

«Однако после принятия закона объем розничных кредитов заметно снизится. И тогда уже правительство и корпоративный сектор столкнутся с проблемой: обнажится нищета граждан Казахстана, низкий уровень существующих зарплат», — подытожил Рысмамбетов.

Напомним, 12 сентября депутат мажилиса Дания Еспаева потребовала незамедлительно внести на рассмотрение парламента законопроект о банкротстве физических лиц.

«Депутатская фракция ДПК «Ак жол» просит правительство внести законопроект о банкротстве физических лиц, а в случае его неготовности заявляет о намерении повторно внести свой законопроект, отвергнутый правительством в 2015 году», — говорится в запросе Еспаевой на имя первого заместителя премьер-министра – министра финансов Казахстана Алихана Смаилова и председателя Национального банка Ерболата Досаева.