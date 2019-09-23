Ксенофобия, синофобия, русофобия, фашизм и интернационализм

Сетевые СМИ о радикальном национализме

Ахмет ТАЛАПУЛЫ — «Казахские и русские националисты мне одинаково противны» — Казахстанский общественный деятель Бахытжан КОПБАЕВ в интервью рассказал о создании Республиканского общественного объединения «Казахстанское общество интернационалистов» — То, что нам удалось зарегистрировать наше Республиканское общественное объединение «Казахстанское общество интернационалистов», в первую очередь позволит нам централизованно организовать работу всех наших филиалов. Регистрация РОО проходила и просто и трудно одновременно. Все лидеры регионов нашего движения, которых мы хотели выдвинуть в числе учредителей, были буквально отсеяны ситом юстиции, в том числе и я. Положа руку на сердце, следует признать законность их требований. Но дело в том, что после февральских поправок законы ужесточены просто донельзя. Поэтому регистрация РОО — архисложное дело, ради которого нам пришлось идти на большие компромиссы.

Изначально мы все представляли различные общественные организации. В том числе и спортивные, и по борьбе с коррупцией. Но прошлый год демонстрировал динамичность и действенность гражданских активистов в Казахстане. И для того, чтобы они не были голословными и работали в рамках законного, правового поля, многие начали прибегать к услугам разных общественных объединений.

Зная о моей гражданской позиции (я всегда говорю, что я — советский человек), люди, испытывавшие притеснения со стороны казахских радикальных националистов, стали обращаться ко мне. Идейным людям, которые хотят противостоять радикальному национализму в Казахстане, нужны были союзники — такие же идейные люди. Я всегда боролся с притеснением кого-либо. К примеру, сам я — правоверный мусульманин и осуждаю любые виды гомосексуальности. Но я отношусь к этому толерантно, потому что мы живем в светском государстве и не должны кого-то притеснять. Иными словами, сохранение стабильности в Казахстане стало для меня мотивацией в борьбе против радикального национализма.

У меня был опыт ведения организованных работ, и я предложил свой план развития. Эти люди согласились и выбрали меня своим лидером. Так мы и начали свою работу.

Радикальный национализм у нас, в Казахстане, делится на два поля — русскоязычный и казахскоязычный. В казахскоязычном радикальном поле творится просто жуткая вакханалия. Единственный плюс — это то, что он не выходит за рамки казахскоязычных СМИ.

В ходе рабочих процессов мы узнали, что в наши ряды проникли русские радикальные националисты. Они решили, что если мы боремся с казахским радикальным национализмом, они смогут найти прикрытие под нашим крылом. И первым их абсурдным и поразившим меня предложением была абсолютно оголтелая синофобия. Эти люди, которые страдали от русофобии в лице казахских радикальных националистов, в то же время занимались синофобией! Называли китайцев чуть ли не животными. Такое, разумеется, было неприемлемо, мы начали очищать наши ряды. Для меня одинаково противны как казахские радикальные националисты, так и русские.

Жандос АСЫЛБЕКОВ – «Как некоторые казахские СМИ и журналисты разжигают ксенофобию» — Дальнейшие поиски в Интернете вывели на «оригинал» – пост, размещенный в конце прошлого года в «Фейсбуке» и начинающийся так: «Шовинисты… Оказывается, вы еще живы…» и т.д. Это уже немного меняет дело. Но зачем adyrna.kz убрал слово-обращение «шовинисты», в отсутствие которого текст воспринимается как пропитанные ксенофобией претензии ко всему этносу? Для пущего эффекта?

Впрочем, судя по «оригиналу», автор Д.Е. тоже та еще национал-популистка. Претензии не только к «шовинистам», но и вообще к русским она выдвигает на казахском языке, прекрасно понимая, что те это не прочитают. Зато прочитают ее соплеменники известной ориентации, среди которых она еще раз прослывет патриотом и защитницей национальных интересов, укрепит в их глазах свой статус «лидера общественного мнения». А на том, насколько аргументированы ее «тезисы», эта публика не станет особо заморачиваться.

Вот автор перечисляет «привилегии», которые казахи в своей стране предоставили второму по численности этносу. При этом оперируя непонятно откуда взятыми фактами/цифрами и, похоже, следуя известному принципу, сформулированному в «Майн кампф» Адольфом Алоизовичем: «чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят». Судите сами.

Д.Е. пишет: «Ради вас все ТВ и половина газет выходят на русском языке». Уж кто-кто, а она, работавшая на телевидении, обязана знать, что в Законе «О телерадиовещании в РК» черным по белому написано: «Еженедельный объем теле-, радиопрограмм на казахском языке по времени не должен быть менее суммарного объема теле-, радиопрограмм на других языках». Иначе говоря, доля вещания на казахском может быть больше, чем 50 процентов, но никак не меньше, и за этим строго следят соответствующие госорганы. Должна Д.Е. знать и то, что в Казахстане нет ни одного телеканала, вещающего только на русском (этого не допускает закон), а вот чисто казахскоязычные есть. Один из них – «Qazaqstan», флагман одноименной телерадиокорпорации (ТРК), считающийся главным государственным и получающий значительную часть средств, которые выделяются из республиканского бюджета на размещение информационного госзаказа. Другой – «Тамаша», созданный год назад и тоже входящий в «семейство» ТРК. То есть государство содержит сугубо казахскоязычные телеканалы, а ото всех остальных требует, как минимум, 50-процентного вещания на казахском. Какие тут могут быть претензии и обиды? Откуда Д.Е. взяла, что в Казахстане «все ТВ на русском языке»?

Еще один из «тезисов» Д.Е.: «Для вас существуют русские школы и русские театры». Во-первых, они существуют не только для русских, но и для всех русскоязычных граждан страны, среди которых немало и казахов, особенно городских. Во-вторых, эти граждане имеют такие же права, что и казахскоязычные. В общей сложности они составляют, возможно, половину жителей страны, а если брать экономически активное население, то еще больше. В том числе на выплачиваемые ими налоги содержатся школы и театры. Конечно, плохо, что они не знают казахский, однако это вовсе не значит, что им можно отказывать в праве на получение образовательных, культурных и прочих услуг на том языке, которым они владеют и который, согласно Конституции РК, наделен соответствующим статусом.

Думается, сказанного вполне достаточно, чтобы убедиться: Д.Е. откровенно лжет. Тем не менее, на основе этой лжи она делает далеко идущий вывод («мы создаем вам райские условия» а вы, неблагодарные, «продолжаете смотреть в лес»). Кстати, ее пост был довольно широко растиражирован не только в соцсетях, но и в казахских интернет-изданиях (abai.kz, kznews.kz и другие), причем, судя по комментариям читателей, подавляющее большинство их думают в унисон с Д.Е. И именно этим печальным обстоятельством вызвано появление данных заметок.

…Казахстан уже почти тридцать лет является независимым государством, сегодня мы, казахи, составляем две трети населения республики, занимаем все ключевые должности в госорганах. А значит, мы несем главную ответственность за страну; только от нас самих зависят наши настоящее и будущее. В такой ситуации участившиеся с подачи казахских национал-популистов претензии к представителям этнических меньшинств, которые якобы повинны во всех наших бедах (а подобных публикаций становится все больше), — это проявление нашей слабости и неконкурентоспособности, показатель нашей неготовности к тому, чтобы стать полноценной государствообразующей нацией. Неужели мы провалим свою историческую миссию, бездарно распорядившись выпавшим нам шансом?

И в заключение. От подобных заявлений недалеко и до того самого шовинизма («крайняя форма национализма, выражающаяся в… разжигании национальной вражды и ненависти, противопоставлении интересов одной нации интересам других»), который на словах осуждают многие «патриоты» вроде Д.Е. и который, как мы знаем из истории, может быть далеко не только великодержавным…

Олжас СЫЗДЫКОВ – «Русофобское осеннее обострение» — Как это ни парадоксально, представитель парламентской партии «Ак жол», являющейся, как это указанно у них в программе «последователем национально-освободительного движения «Алаш», предложил более радикальный путь — убрать из Конституции Республики статью о статусе русского языка. Тем самым заместитель председателя парламентской партии предлагает узаконить дискриминацию русскоязычного населения республики в основном законе нашей многонациональной страны.

Если бы это было тостом в какой-нибудь пивной, то можно было просто посмеяться и сказать, что историю пытаются представить в виде фарса, но это было выступление на НСОД!

Мы же уже начинаем привыкать, что бывшие комсомольские и партийные работники, в свое время с трибун говорившие об интернационализме, сделавшие карьеры на этом, сегодня становятся антикоммунистами и «жертвами» советского колониализма.

Но молчать дальше и смотреть, как эти господа поставили на конвейер свою методику по системной подмене исторических фактов уже нельзя!

Секретом Полишинеля является тот факт, что ответственными за принятие решений и реализации программ по развитию государственного языка являются ученые, деятели культуры, ректора, депутаты и чиновники – далеко не русскоязычные граждане, а уж русских соотечественников среди них наверняка нет вообще.

В то же время рядовые русскоязычные казахстанцы на голом энтузиазме пытаются сделать что-то, что могло бы помочь нам быстрее освоить государственный язык: словарь «СӨЗДІК», в котором на сегодняшний день более 370 тысяч слов и выражений, написан программистом Евгением Чуриковым. Елена Романенко, автор нескольких книг по собственной методики преподавания казахского языка для русскоговорящих. Куляна Алина тоже на чистом энтузиазме – запустила сайт qazaqtili.com. Ресурс позволяет желающим найти учителей, которые будут заниматься с ними по skype.

Наверное, плохо ребята работают, мало делают, нет энтузиазма в работе граждан, которых хочет дискриминировать русофоб — заместитель председателя парламентской партии?

Сауле ИСАБАЕВА – «Интернационалисты Казахстана: первый шаг к созданию партии» — На днях органы юстиции зарегистрировали республиканское общественное объединение «Казахстанское общество интернационалистов», которое планирует в ближайшем будущем оформиться в партию. О том, как это будет выглядеть на практике, мы решили узнать у лидера движения Бахытжана КОПБАЕВА — Во-первых, достаточно набрать в поисковиках слова «пропаганда фашизма в Казахстане», и вам откроется масса ссылок с официальной информацией о том, сколько человек уже привлечено к ответственности по соответствующей статье. Во-вторых, мы неоднократно предоставляли доказательства — скрины, фото, видео тех, кто открыто называет себя фашистами. Как оказалось, в стране действуют целые фашистские группы, которые даже разработали для себя униформу с национальным орнаментом… Разумеется, все эти материалы мы передали в правоохранительные органы.

Все-таки наше движение зародилось на базе понимания необходимости борьбы с фашизмом, и мы намерены придерживаться этой линии и дальше. Поступаться своими принципами из-за каких-то угроз маргиналов и дешевых интриг мы не собираемся. Наш союз блогеров и так называемая группа пропаганды действуют оперативно и эффективно: кто-то ведет жесткую информационную борьбу, а кто-то ищет сторонников в сети. Круче нас, думаю, только боты спецслужб и экстремистов (смеется). Пока они «рубят» друг друга, мы делаем свою работу.

Как мне кажется, смена власти в Казахстане с приходом такого президента-интернационалиста, как Касым-Жомарт Токаев, спутала карты националистам разных мастей. Их налаженные за многие предыдущие годы связи с представителями высоких властных структур начинают потихоньку рушиться. Радикалы заметно сбавили обороты. И в этом, я считаю, есть и наша заслуга.

А что касается враждебных комментариев, то это издержки социальных сетей. Многие блогеры сами просят хейтеров, чтобы те устраивали «бучу» под их материалами. Увы, у свободы слова тоже есть свои изъяны. Люди, испытывающие тяготы социальной несправедливости, зачастую ведут себя очень агрессивно в соцсетях…

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