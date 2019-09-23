Алматы. 23 сентября. КазТАГ – Организация объединенных наций (ООН) предупредила о приближении всемирной катастрофы из-за глобального потепления, передает корреспондент агентства.

«Мир – на пороге катастрофы. Глобальное потепление ведет к серьезнейшим изменениям на нашей планете, которые так или иначе отразятся на жизни всех землян», — говорится в совместном докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и ряда других организаций, распространенных ООН в понедельник.

Авторы документа призвали международное сообщество принять срочные и решительные меры по борьбе с изменением климата.

«Последнее пятилетие (2015-2019 годы) стало самым теплым в истории метеонаблюдений. На сегодняшний день средняя глобальная температура уже на 1,1 градуса по Цельсию выше средней температуры доиндустриального периода. Напомним, что, согласно Парижскому соглашению по климату, повышение средней глобальной температуры требуется удержать в пределах 1,5 градуса», — сказано в документе.

В ООН отметили, что сегодня годовые показатели таяния льда в Антарктике в шесть раз превышают показатели 40-летней давности, а с 2015 года мир потерял больше ледниковых масс, чем за любой другой пятилетний период в истории.

«Если в период с 1997 года по 2006 год уровень моря поднимался на 3,04 мм в год, то в 2007-2016 годы этот показатель достиг 4 мм в год», — добавили в организации.

Также, согласно документу, выбросы углекислого газа в атмосферу в 2018 году выросли на 2% и достигли рекордной отметки в 37 млн тонн. Уменьшения объемов эмиссий в ближайшее время, по словам авторов доклада, не предвидится, «хотя сейчас они растут более медленными темпами, чем глобальная экономика».

«Уровень концентрации парниковых газов в атмосфере достиг рекордных показателей. К примеру, в 2018 году концентрация углекислого газа составила 407,8 частиц на 1 млн. В последний раз, по данным ученых, показатели концентрации CO2 превысили 400 частиц на 1 млн около 3-5 млн лет назад. Тогда средняя глобальная температура на 2-3 градуса превышала нынешнюю, а уровень моря был на 10-20 метров выше, чем в наши дни», — уточнили в ООН.