Перспективным с точки зрения возможностей для расширения деятельности ИГИЛ выглядит северное направление. Насколько такой вариант развития событий соответствует политическим видам Вашингтона касательно этой части Евразии?!

Издание Canary опубликовало статью под названием «Bernie Sanders gives a perfect reason for the US to pull out of endless war in Afghanistan» — «Берни Сандерс называет наиболее убедительную причину для вывода американских войск из бесконечной войны в Афганистане».

В ней говорится так: «19 сентября появились новости о том, что в результате удара американского беспилотного летательного аппарата в Афганистане погибло около 30 мирных жителей. И кандидат в президенты Берни Сандерс сказал, что этот случай, наряду с прочими «ужасами бесконечной войны», представляет собой наиболее убедительную причину для того, чтобы американцы наконец-то вышли из Афганистана, спустя почти два десятилетия после вторжения туда в 2001 году.

Американский воздушный удар был направлен против ИГИЛ, но он унес жизни 30 афганских мирных жителей. Это всего лишь один из ужасов бесконечной войны. ИГИЛ даже не существовало, когда Америка вторглась в Афганистан 18 лет назад».

Газета Financial Times опубликовала материал под названием «Isis gains traction in Afghanistan as US talks collapse» — «ИГИЛ набирает силу в Афганистане на фоне сорвавшихся переговоров США с Талибаном».

В нем излагается следующее: «Придерживающиеся жесткой линии талибы, разочарованные перспективой мира, присоединяются к этой международной группировке боевиков».

Афганское подразделение ИГИЛ, которое было создано в 2014 году и снискало известность своими жестокими актами насилия и жуткими пропагандистскими видеороликами, распространяемыми по социальным сетям, по оценкам, насчитывает в своих рядах от 5 тысяч до 14 тысяч боевиков. И оно отчасти финансируется богатыми донорами из стран Персидского залива», — заявил Антонио Джустоцци, автор книги «Талибан на войне».

«Халифат ИГИЛ распался, но после периода катаклизмов он, реорганизовавшись, возродился в Афганистане, — сказал Антонио Джустоцци. Каждый месяц десятки членов халифата будут прибывать в Афганистан и Пакистан с Ближнего Востока».

Талибан оказался потрясен быстрым укреплением позиции Исламского Государства (в Афганистане). Один из племенных вождей из пакистанского штата Белуджистан, который граничит с Афганистаном и Ираном, сказал, что талибы «нервничают», добавив: «Никто не может точно предсказать, сколько сил сохранится у талибов в будущем».

Если судить по «гамбургскому счету», получается такая картина. Имеющие целью установление мира в Афганистане переговоры с Талибаном, инициативу ведения которых с этим движением Вашингтон как бы перехватил у Москвы в относительно недавнем прошлом, фактически способствовали приливу новых сил в ряды IS-K (так называемой провинции Хорасан Исламского Государства). Речь идет не только о придерживающихся жесткой линии талибах, которые, не приемля перспективы завершения гражданской войны в Афганистане, изъявляют желание перейти в ряды ИГИЛ. Тут еще имеются в виду другие базирующиеся в этой стране и Пакистане и пребывавшие по сию пору под «защитным зонтом» Талибана джихадистские группировки, которые теперь готовы влиться в состав Исламского Государства, рассматривая его как альтернативную «крышу». Как бы то ни было, потенциал ИГИЛ – Хорасан в Афганистане растет сейчас как на дрожжах.

А ожидавшееся подписание мирного договора США с Талибаном в загородной президентской резиденции Кэмп-Дэвиде оказалось сорвано в последний момент, потому что президент Дональд Трамп вдруг передумал и отменил планировавшуюся встречу с представителями афганского исламистского движения.

Он сам 7 сентября выложил на своей официальной странице в Twitter’е такую запись по этому поводу: «Ведущие лидеры талибов и – отдельно – президент Афганистана собирались в воскресенье встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде. К сожалению, чтобы создать ложные рычаги давления, они [талибы] признались в осуществлении атаки в Кабуле, в результате которой погиб один из наших замечательных солдат и еще 11 человек. Я сразу же отменил встречу и отказался от мирных переговоров».

Но это, видимо, не значит того, что они не будут возобновлены. Американский госсекретарь Майк Помпео 8 сентября, то есть на другой же день после объявления Дональдом Трампом отказа от мирных переговоров, заявил, что «США по-прежнему заинтересованы в заключении мирного договора с талибами, но не будут двигаться вперед, пока не будет доказательств, что Талибан в состоянии выполнить свои обязательства в рамках потенциального соглашения».

Отсюда можно заключить, что американцы наверняка продолжат мирные переговоры с талибами, на фоне которых стремительно укрепляется позиция ИГИЛ – Хорасан в Афганистане. Исламское Государство, в отличие от Талибана, не собирается ограничивать свою деятельность пределами этой страны, и оно ориентировано, как утверждают политические эксперты, на организацию и осуществление наступления в северном направлении. А именно – в направлении постсоветской Центральной Азии. Больше этой международной исламистской суннитской группировке оттуда, по большому счету, некуда и двигаться в целях расширения масштабов своей деятельности. Потому что к востоку и югу от Афганистана находится территория Пакистана, обладающего ядерным оружием исламского государства; а к западу – территория Ирана, населенного преимущественно шиитами. Так что перспективным с точки зрения потенциальной реализуемости задач ИГИЛ выглядит лишь северное направление. То, что Афганистан может в большей степени интересовать группировку ИГИЛ как база для проникновения и закрепления на территории постсоветской Центральной Азии, выглядит вполне объяснимым. По прогнозам некоторых западных экспертов, сами центрально-азиатские государства так же, как и Афганистан, нужны радикальным исламистам как плацдарм для выхода к юго-восточным границам России и к северо-западным границам Китая. В контексте подобных вероятных перспектив представляется вполне риторическим вопрос: насколько такой вариант развития событий соответствует политическим видам официального Вашингтона касательно этой части Евразии?!

