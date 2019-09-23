Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Система государственного планирования может измениться в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В системе государственного планирования в Республике Казахстан (…) подпункт 2) пункта 5 изложить в следующей редакции: «2) Стратегический план развития Республики Казахстан до 10 лет включительно, прогнозная схема территориально- пространственного развития страны на 10 лет», — говорится в проекте постановления правительства.

Сейчас прогнозная схема территориально- пространственного развития страны не имеет конкретного срока.

Документом планируют внести также ряд других поправок, связанных с прогнозной схемой территориально- пространственного развития страны.

Кроме того, согласно предложенным поправкам, стратегии развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний намерены разрабатывать на 10 лет не с учетом, а на основе документов системы госпланирования.

«Стратегии развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний определяют их стратегические направления, цели и показатели результатов деятельности, социально-экономический эффект от реализации стратегии развития и разрабатываются с учетом стратегий развития юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право национальным управляющим холдингам, национальным холдингам, национальным компаниям определять решения, принимаемые данными юридическими лицами», — сказано в документе.

В действующей редакции формулировка «социально-экономический эффект от реализации стратегии развития» отсутствует.

«Мониторинг реализации стратегий развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний осуществляется уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) в порядке, определяемом уполномоченным органом по государственному планированию. За достоверность и полноту результатов проведенного мониторинга стратегий развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний несут установленную законами Республики Казахстан ответственность уполномоченные государственные органы», — указано в проекте.

Также планируют ввести ответственность за нарушение процессов, определенных системой государственного планирования при разработке стратегического плана развития Казахстана, прогнозной схемы территориально- пространственного развития страны, государственных программ, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий, повлекшее за собой неэффективное планирование, выявленное в результате мониторинга и/или оценки. Ожидается, что ответственность будет возлагаться на первых руководителей государственного органа-разработчика и соисполнителей, в соответствии с законодательством РК.

По словам разработчиков, принятие проекта обеспечит: усиление направленности государственной программы и стратегий развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний на получение социально-экономического эффекта (введение требования по отражению в документах соцэкономэффекта); усиление ответственности получателей мер государственной поддержки за достижение социально-экономического эффекта (выставления требований по наличию встречных обязательств в процессе разработки госпрограмм); повышение качества разработки государственных программ (введение прдварительной оценки госпрограмм); повышение прозрачности процесса разработки и расширение круга участников разработки программы развития территорий (путем размещения проектов программ развития территорий на интернет ресурсах местных исполнительных оргнаов, а также заключений по оценке госпрограмм на интернет ресурсах уполномоченных органов); повышение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования (путем изменения формата стратегчиеского плана государственного органа программы развития территорий); оптимизацию форматов стратегического плана государственного органа и программы развития территорий; повышение качества реализации документов СГП (за счет разработки Карты индикаторов госпрограмм); уменьшение количества корректировок государственных программ и стратегических планов государственных органов (запрет на изменение, корректировку целевых индикаторов госпрограмм, а также значений целевых индикаторов стратегических планов позже третьего квартала текущего финансового года ); возможность проведения внеплановой оценки государственных программ по поручению администрации президента Республики Казахстан, правительства Республики Казахстан; усиление ответственности участников процессов за нарушение процессов по разработке, мониторингу и оценке документов, установленных системой государственного планирования; усиление роли и ответственности местных исполнительных органов при формировании государственных программ (путем включения в состав рабочей группы по разработке госпрограмм).

Проект постановления кабмина вынесен на публичное обсуждение до 4 октября.