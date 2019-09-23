Ресурс конфликтности Ближнего Востока еще не достиг критической массы 23.09.2019 12:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 70 0 Востоковед Александр Князев о новом уровне напряженности и перспективах большой войны Похожие материалы: Почти 10 кг достигают массы рюкзаков учащихся в Алматы После ухода американцев Афганистан станет территорией, благоприятной для проникновения ИГИЛ Нефть значительно подорожала на ведущих мировых биржах Соглашение США с «Талибаном» провоцирует эскалацию афганского конфликта Террористы переключаются на экономическую инфраструктуру