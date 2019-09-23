В РК иностранцам земля не будет выдаваться ни в аренду, ни в частную собственность

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Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Махамбет Абжан. В Казахстане иностранцам земля не будет выдаваться ни в аренду, ни в частную собственность, заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров.

«Земля (иностранцам – КазТАГ) не будет выдаваться ни в аренду, ни в частную собственность», — сказал в понедельник Омаров в кулуарах заседания комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса».

Он отметил, что иностранцы сейчас не владеют ни в какой форме землей в Казахстане.

«Мы разработали законопроект, который исключит любую возможность владения иностранцами землей в Казахстане, даже если у них будет 1% в ТОО, владеющих землей», — добавил министр.

Омаров также отметил, что министерство стремится устранить любую возможность владения землей иностранцами, особенно в приграничной полосе, и, если факты владения землей иностранцами обнаружатся, такие участки будут изыматься.

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