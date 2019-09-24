Air Astana начала расследование после столкновения самолета с тележкой в Шереметьево

Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Авиакомпания Air Astana начала расследование после столкновения самолета с тележкой для перевозки багажа в московском аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«В настоящий момент авиакомпания проводит расследование данного происшествия», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Столкновение произошло 23 сентября в 9.23 по местному времени (12.23 по времени Нур-Султана) во время посадки пассажиров, вылетающих по маршруту Москва–Нур-Султан.

«Удар пришелся на внешнюю обшивку входного направляющего аппарата (ВНА) правого двигателя воздушного судна. Обслуживающие воздушное судно инженеры определили повреждение как незначительное и борт был допущен к вылету. Задержка рейса составила 53 минуты», — сказано в сообщении.