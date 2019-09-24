Конкурс Student Energy Challenge завершился в рамках Kazakhstan Energy Week в Нур-Султане

Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Конкурс Student Energy Challenge завершился в рамках Kazakhstan Energy Week-2019 (KEW-2019) в Нур-Султане.

На площадке KEW сообщили результаты финала ежегодного интеллектуального конкурса. Проект организован совместно с «Шелл Казахстан».

Результаты финала объявил заместитель генерального директора по связям с правительством Казахстана АО «Каспийский трубопроводный консорциум-К» Кайргельды Кабылдин – победители были награждены денежными призами от компании «Шелл Казахстан». Так, команда Innovation WKATU Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир Хана (Уральск) получила $3 тыс. за третье место, команда FEOGI Казахстанско-Британского технического университета (Алматы) выиграла $5 тыс. – за второе место и команда Wind of Chang Назарбаев Университета (Нур-Султан) получила $10 тыс. – за первое место.

23 сентября команда победителей финального конкурса выступили с презентацией предложения инновационного метода очищения воздуха с помощью модулей.

Напоминаем, что Student Energy Challenge – ежегодно проходящий интеллектуальный конкурс между студентами технологических вузов Казахстана, в рамках которого они выступают с проектами по представлению потенциально инновационных идей для решения энергетических проблем.

KEW-2019 проходит в столичном Конгресс-центре. Мероприятие продлится с 23 по 27 сентября. Для участия в KEW-2019 в Нур-Султан прибыли 2,5 тыс. делегатов более чем из 50 стран.