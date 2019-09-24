Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Сроки проведения в 2020 году переписи населения определили в Казахстане, сообщает пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики.

«Определены сроки проведения переписи – это с 1 по 30 октября 2020 года. В настоящее время проведены подготовительные работы: разработаны мобильное приложение для планшета – позволяющее проводить опрос; специализированный сайт для самостоятельного заполнения переписных листов респондентами; автоматизированное рабочее место «Районирование». Создается call-центр для поддержки и информирования населения в период проведения переписи», — говорится в распространенном сообщении.

Некоторые предварительные данные переписи планируется получить в 2020 году.

В 2021 году намечено опубликовать предварительные итоги переписи населения, а в 2022 – окончательные.