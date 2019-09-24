Алматы. 24 сентября. КазТАГ — Казахстан вошел в пятерку по уровню инфляции среди стран постсоветского пространства, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ) со ссылкой на местные СМИ.

«Узбекистан лидирует по уровню инфляции среди стран постсоветского пространства по итогам I полугодия 2019 года. За январь-август цены в стране выросли на 8,2%. Далее за Узбекистаном в рейтинге стран с самой высокой инфляцией в I полугодии 2019 года расположились Таджикистан (уровень инфляции – 5,8%), Молдова (4%), Грузия (3,1%) и Казахстан (3%)», — говорится в сообщении во вторник.

Также сообщается, что в Беларуси рост потребительских цен составил 2,9%, в Украине – 2,7%, в Эстонии – 2,6%, в России – 2,4%.

Дефляция среди стран бывшего СССР наблюдалась в Армении на уровне 0,3%.