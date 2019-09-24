Токаев в ноябре посетит Кыргызстан с госвизитом

Алматы. 24 сентября. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ноябре посетит с государственным визитом Кыргызстан, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«В ноябре этого года планируется госвизит в Кыргызстан президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию двустороннего сотрудничества», — отметили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

Как сообщается, в ноябре в Бишкеке планируется проведение саммита глав государств ОДКБ, дата уточняется.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков уже встречался с Токаевым 28-29 мая во время визита в Казахстан. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Тогда Жээнбеков пригласил Токаева посетить Кыргызстан.

В июне Токаев приезжал в Бишкек. Он принимал участие в заседании глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).