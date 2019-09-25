Как вернуть деньги, если они украдены мошенниками

Если с вашей банковской карты украдены деньги, вы имеете шанс их вернуть

Сегодня, увы, существует слишком много схем, по которым мошенники выводят ваши деньги без вашего согласия и вашего ведома. Одно дело, когда вы сами провоцируете ситуацию – например, утеряли карту или сообщили Pin-код незнакомому лицу. И другое дело, когда доступ к вашей карте получили кибер-мошенники. Интернет-торговля развивается стремительно, а каналы передачи личных данных, увы, не всегда надежно защищены.

Что делать, если однажды вы вдруг обнаружите, что с вашей банковской карты утекают деньги на оплату услуг или товаров, которые вы не заказывали и не покупали?

Срочно заблокируйте карту, позвонив в банк. Алгоритм действий вам должен быть известен заранее, вы должны знать, как Отче наш, по какому номеру звонить, и, конечно, под рукой должна быть сама карта – сотрудник колл-центра обязательно потребует ее номер. Ну и, конечно, несмотря на волнение, вы должны вспомнить свое кодовое слово. Также сотруднику банка вы должны озвучить причину блокировки карты: несанкционированные транзакции. И потребуйте передать все материалы для расследования в департамент IT-безопасности. Это очень важно. Чем скорее начнется расследование по факту вывода средств со счета, тем больше шансов вернуть деньги. Пока идет дозвон – ожидание ответа оператора, обязательно сделайте скрин-шоты банковских транзакций – все операции с того момента, когда с вашей банковской карты начался несанционированный вывод денег. Также зафиксируйте для себя, какой остаток на счете. Эти сакральные знания помогут вам в дальнейшем: грамотно оспаривать транзакции, а в случае, если деньги будут возвращены на счет, вам не придется вспоминать, а сколько же средств было на вашем счету и точно ли все украденные деньги вернул вам банк?

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При условии, что ваша банковская карта не утеряна и не украдена, доступ к ней (номер карты, пин-код, 3D-secure, СVV и пр.) не передавался третьим лицам – не то что официанту в ресторане для оплаты по счету или незнакомцу по телефону, да даже собственным детям, то вы имеете большие шансы на возврат украденных средств.

Что делать, чтобы вернуть честно заработанные и бессовестно украденные неизвестными лицами деньги?

Написать заявление в банк в свободной форме, изложив ситуацию как можно подробнее. Здесь важны все детали. Какие транзакции вы считаете незаконными? Что лично вы знаете о компании, которая списала с вашего счета определенную сумму денег? Имели ли вы какие-то контакты с ее представителями? Если у вас доказательства того, что эта компания незаконно получила доступ к вашему счету? Предъявите сотруднику банку скомпрометированную карту для утилизации. Это необходимо сделать обязательно: наличие карты – одно из доказательств, что карта не украдена и не утеряна. Наличие этой карты и утилизация карты с выдачей специального документа – акта – повышает ваши шансы на истребование денег, украденных мошенниками. Заполните в банке специальную форму, в которой обязательно укажите причины блокировки счета, все транзакции (номера, суммы, дата и пр.), которые вы просите оспорить. Заявление по форме необходимо для начала процедуры chargeback. Чарджбэк – это процесс оспаривания банком-эмитентом операции по карте. Случаев, когда состоявшиеся транзакции могут быть оспорены, довольно много: это не только явная кража денег, но и, например, если по карте произошло двойное списание средств, подпись на карте и в счет отличаются, операция произведена на сумму, отличную от стоимости покупки, деньги списаны, но покупатель не получил товар или услугу и т.д. Чтобы повысить свои шансы на возврат денег, напишите заявление о случившемся в департамент защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка РК. Документ можно отправить на электронную почту tal@nationalbank.kz. Если вы очень сильно желаете вернуть свои кровные, украденные мошенниками, напишите также заявление в полицию. Если полиция заинтересуется, а что собственно такое происходит в банке, откуда у клиентов воруют деньги, то шансы на благополучный исход дела повысятся на сотую процента. Конечно ваше заявление – еще не гарантия того, что расследование со стороны полиции вообще состоится. Во многих разрозненных случаях полиция лишь фиксирует факт кражи денег с карты и формирует статистику. И не более того. И вот когда все эти действия вами завершены, нужно обязательно приступить к самому важному этапу – сообщить о случившемся в социальных сетях и СМИ. Если вам удастся привлечь внимание к своей проблеме – она будет решена. Имейте ввиду, что банку потребуется для возврата денег не меньше месяца-двух. Наберитесь терпения.

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