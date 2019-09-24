На передвижения председателя правления АО ДБ «Альфа-Банк Казахстан» наложены ограничения

Алматы. 24 сентября. КазТАГ – Имя председателя правления АО ДБ «Альфа-Банк Казахстан» Аникиной Алины Владимировны находится в списке должников, которым временно ограничен выезд из Республики Казахстан. Информация доступна на сайте министерства юстиции РК, передает корреспондент МИА КазТАГ.

По информации из данного реестра, председатель правления была ограничена в выезде из Казахстана 6 августа 2019 года постановлением частного судебного исполнителя. Он действовал на основании исполнительных листов, выданных Медеуским районным судом по решению Алматинского городского суда в отношении возглавляемой ею организации по иску группы граждан, взыскивающих с российского дочернего банка в РК свою заработную плату. В конце августа исполнительное производство в отношении АО ДБ «Альфа-Банк Казахстан» было тем же Медеуским судом приостановлено, однако вчера – 23 сентября – в судебной коллегии Алматинского городского суда апелляционной инстанцией было принято решение удовлетворить требования истцов об отмене решения Медеуского районного суда о приостановлении исполнения решения апелляционной инстанции. Кроме того, в реестре должников по исполнительным производствам минюста АО ДБ «Альфа-Банк Казахстан» фигурирует как должник и по другим принятым решениям судов (смотрите скриншот выше).

Ранее КазТАГ уже сообщал, что группа экс-сотрудников российского АО ДБ «Альфа-Банк» обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по поводу выплаты своих зарплат. Поводом для их обращения к президенту РК, в совет безопасности при президенте под председательством Елбасы, в агентство по борьбе с коррупцией РК, Верховный суд и генеральную прокуратуру послужили решения судей Медеуского районного суда города Алматы Тимура Жумамуратова и Досбола Акетаева, выраженные в вынесении заведомо незаконных актов, в результате чего были нарушены законные права и интересы граждан Казахстана в пользу иностранной компании АО ДБ «Альфа-Банк».

«Подобные решения судов, как мы считаем, грубо нарушающие нормы действующего законодательства РК, сегодня подрывают авторитет всех государственных органов среди населения страны. Решение апелляционной инстанции от 23 сентября по нашему делу показывает, что судам затем все равно приходится исправлять «художества» их коллег. Не зря этим летом президент Токаев на встрече с председателем Верховного суда Асановым еще раз указал на необходимость повышения качества судебных решений, тщательного и справедливого рассмотрения обращений граждан», — заявил Максим Трифонов, экс-руководитель одного из управлений АО ДБ «Альфа-Банк».

«Мы, бывшие работники АО ДБ «Альфа-Банк» на протяжении двух лет лишены возможности в получении причитающейся нам заработной платы стимулирующего характера. Для восстановления нарушенных прав мы обратились с иском в Медеуский районный суд города Алматы в надежде получения судебной защиты. Однако, несмотря на то что с нашей стороны были предоставлены все необходимые доказательства в обоснование наших доводов, суд первой инстанции в лице Жумамуратова Т.А. (Тимура Асановича – КазТАГ) по надуманным основаниям отказал в удовлетворении искового заявления», — говорится в письме экс-сотрудников к Касым-Жомарту Токаеву.

Подав на апелляцию, казахстанцы добились решения в свою пользу, но и после положительного для них решения, по словам бывших работников финансового учреждения, его исполнение начали искусственно затягивать через невыдачу исполнительного листа. Только жалоба в Верховный суд и проведенная служебная проверка в Медеуском районном суде позволили истцам получить исполнительные документы. Однако за это время было вынесено определение судьи Медеуского районного суда города Алматы Досбола Акетаева о приостановлении исполнения постановления Алматинского городского суда. Вчера данное постановление было, наконец, отменено. Однако ограничительные меры на взыскание, введенные уже Бостандыкским районным судом, процесс в котором банк уже проиграл, по-прежнему в силе, и отменить их возможно лишь в новом рассмотрении городского суда Алматы.

Авторы обращения к Токаеву считают, что иностранная компания АО ДБ «Альфа-Банк», не желая своевременно выплачивать заработную плату бывшим сотрудникам, ущемляет законные права и интересы своих работников, которые являются гражданами РК. Экс-сотрудники финансовой организации обратились к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой поставить на контроль дисциплинарное расследование в отношении судей Медеуского районного суда города Алматы Акетаева Досбола Аманжоловича и Жумамуратова Тимура Асановича, и в случае выявления фактов нарушения закона – их привлечение к ответственности, установленной законом.

Также бывшие работники банка попросили президента взять на личный контроль рассмотрение гражданского дела, назначенного на сегодня – 24 сентября 2019 года – в судебной коллегии Верховного суда в целях соблюдения принципов верховенства законности.