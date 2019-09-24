Ракетопланы РК стали лучшими на этапе Кубка мира по ракетомодельному спорту в Байконыре

Байконыр. 24 сентября. КазТАГ – Спортсмены сборной Казахстана победили в зачете класса ракетопланов S8Е/Р на этапе «Кубка Челомея», передает корреспондент КазТАГ.

Соревнования в Байконыре проводились в специально построенном ракетодроме в 10 км от города с 14 по 23 сентября в рамках Кубка мира FAI «Кубок Челомея», этап Кубка мира FAI «Кубок Коркыт-Ата», Международных соревнований по ракетомодельному спорту среди юношей «Кубок Байконура». В состязаниях принимали участие около 100 спортсменов из 11 команд, представлявших регионы России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана.

Ракетомоделисты из сборной Казахстана заняли первое место в командном зачете в классе S8Е/Р (модели радиоуправляемых ракетных планеров на продолжительность полета и точность посадки) в «Кубке Челомея», а также второе место в этом же классе в этапе «Кубка Корыт-Ата».

Кроме того, алматинец Юрий Фильчуков выиграл две бронзовые медали в индивидуальном зачете в классе S8Е/Р на этапах «Кубка Челомея» и «Кубка Коркыт-Ата».

Большого успеха добились учащиеся Байконурского лицея «Международная космическая школа им. В. Челомея», которые выиграли командные кубки за первое, второе и третье место в престижном классе S7 (модели копий ракет на реализм полета).

Большую часть индивидуальных наград, а также командные кубки выиграли спортсмены из России, представлявшие ДЮЦ «Виктория» города Москвы (командные «Кубок Байконура» и «Кубок Коркыт-Ата») и ДЮЦ Кольского района Мурманской области (ряд командных кубков в отдельных классах).

Конкуренцию россиянам составили ракетомоделисты из Узбекистана, которые привезли пять команд из 11 участвовавших в состязаниях. Узбекские спортсмены выиграли в общем зачете командный «Кубок Челомея».