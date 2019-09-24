Алматы. 24 сентября. КазТАГ – Отчима подозревают в избиении двухлетнего ребенка в Алматы; мальчик в коме, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«23 сентября около 16.00 в дежурную часть УП Алатауского района поступило сообщение о том, что в одну из больниц города в бессознательном стоянии был доставлен мальчик 2017 года рождения. Врачи диагностировали у него гематому головного мозга, множественные травмы, а также ушибы живота, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Ребенок сейчас в коме», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что в числе первых допросили отчима малыша – гражданина К., 1985 года рождения, который, по словам полицейских, «стал уверять, что ребенок, якобы, упал».

«Его показания были сомнительными, мужчина явно нервничал, чего-то недоговаривал. Как оказалось, не зря. В ходе проведения первичных следственных мероприятий установлено, что именно отчим жестоко избил мальчика в отсутствии его матери. Позже он дал признательные показания и сообщил, что мама ребенка в это время была на работе. По его словам, пасынок стал плакать, успокоить его мужчина не смог. Тогда он и нанес малышу телесные повреждения», — сообщила начальник отдела ювенальной полиции управления местной полицейской службы ДП Алматы Лейла Алипбаева.

По данным полиции, подозреваемый с матерью мальчика живут в гражданском браке, чуть больше месяца назад они переехали в город с Алматинской области, арендовали жилье в микрорайоне «Кок кайнар».

«В настоящее время это кощунственное преступление расследуется следственным отделом УП Алатауского района по части 1 статьи 106 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РК. Подозреваемый взят под стражу. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества и грабеж», — уточнила Алипбаева.