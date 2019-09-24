«Как спасти государственные СМИ Казахстана и нужно ли это делать?». «Казахстанскую металлургию убьет Лакшми Миттал». «Акимат Алматы сдает в аренду здания государственных детских садов». «Салафиты лишают казахских спортсменов спортивного духа»

Сетевой Казахстан 24 сентября 2019г.

EXCLUSIVE . KZ . «За что Гулливера изгнали из страны лилипутов» — Отставка Марата ТАЖИНА с поста Государственного секретаря с «зыбкой» формулировкой «в связи с переходом на другую работу» стала, пожалуй, главной интригой кадровых перестановок прошлой среды. Политологическая тусовка сейчас гадает, куда он уйдет, почти не заморачиваясь гораздо более интересным вопросом: почему он ушел? Между тем, очевидно: в новую конфигурацию идеологического блока администрации президента ТОКАЕВА человек, прозванный журналистами «казахстанским Сурковым» (Владислав Сурков-многолетний политический советник Владимира Путина), откровенно не вписывается. И главным образом потому, что политический опыт и аппаратный вес Марата Муханбетказиевича по меньшей мере сопоставимы с аналогичными кондициями Касым-Жомарта Кемелевича.

Григорий ДИЛЬДЯЕВ – «Как спасти государственные СМИ Казахстана и нужно ли это делать?» — Недавно я услышал ошеломившую меня новость. «Казправда» ищет журналистов, но желающих не находится. Почему я был потрясен? Потому что помню, как трудно было попасть в эту газету. Кандидатуру журналиста, уже прошедшего обкатку в газетах рангами пониже – городских и областных, рассматривали долго. Тогда и представить было невозможно, что журналист будет стесняться работать, а спикеры — публиковаться в «Казправде». Но, как рассказала собкор по Караганде, перед уходом на пенсию она не смогла найти человека вместо себя. Предложила одному, второму, третьему — отказались. Для меня эта газета родная, но к комментарию этой темы хочу зайти издалека. Игра на понижение авторитета «Казправды», на мой взгляд, идет давно.

EHONEWS . KZ . «Олег Гусев: казахстанскую металлургию убьет Лакшми Миттал» — Известный казахстанский журналист и общественный деятель Олег ГУСЕВ ответил на вопросы «Эхо Казахстана» по факту невыполнения компанией «Арселор Миттал Темиртау» (АМТ) обязательств по договору с правительством о модернизации Карагандинского металлургического комбината. В обмен на обещания повысить производительность производства британский миллиардер Лакшми МИТТАЛ получил неслыханные налоговые преференции и в среднем недоплачивал в бюджет страны по 25 миллионов долларов в год. Этой ситуацией возмутились депутаты Мажилиса, которые отправили специальный запрос правительству о поведении этого «инвестора».

CAMONITOR . KZ . «Китай и Центральная Азия: чего стоит бояться и как этому противостоять?» — На площадке Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента РК ведущие эксперты Казахстана и стран Центральной Азии обсудили проблемы и перспективы сотрудничества региона с Китаем. Как бы то ни было, Китай осуществляет активную финансовую и экономическую экспансию в регион. Правда, масштабы такого проникновения в разных странах ЦА выглядят по-разному. И судя по приведенным во время обсуждения данным, многочисленные страшилки о долговой яме, в которую попал, к примеру, Казахстан, являются несколько преувеличенными. Во всяком случае, как свидетельствует динамика внешней задолженности РК перед Китаем за 2013-2018 годы, она снизилась с почти 16 миллиардов долларов до 12 миллиардов. По оценкам экспертов, это вполне приемлемые цифры, а тенденция к сокращению долга тем более может считаться благоприятной. Как говорится, профессионалам виднее…

CARAVAN . KZ . ««Китай его поднял, вот он без него и не может»: как фанаты певца восприняли первую песню Кудайбергена на китайском языке» — Почему новая песня отечественного исполнителя на китайском языке вызвала большой резонанс в соцсетях и для чего казахстанские фанаты предлагают оградить Димаша от влияния Китая?

«Почему жителям южной столицы не нужен «Алматыпаркинг»: громкое расследование «КАРАВАНА»» — Представители компании в комментариях под своими постами в социальных сетях призывают жителей к объективной критике, поэтому редакция решила разобраться, кому уходят деньги за услуги платных парковок в Алматы, почему компания не несет ответственности за транспорт горожан и все ли так прозрачно, как утверждают представители компании?

TIME . KZ . «Дайте стране угля!» — Новый министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут АТАМКУЛОВ рассказал о низких темпах заготовки угля в Актюбинской области (на складах только 16,6% топлива), в Нур-Султане (24,5%), Алматы (34,5%) и в Кызылординской области (42,6%). — Учитывая погодные условия страны, особенно в северных регионах, акиматам рекомендовано заблаговременно организовать заготовку угля для бюджетных организаций с целью исключения ажиотажа среди населения в пиковый период! — наставлял министр.

«Что важнее: бюджет или дети?» — Акимат Алматы сдает в аренду здания государственных детских садов, несмотря на то что 57 255 малышей стоят в очереди в дошкольные учреждения.

«Вы учите — вам зачтётся!» — В законопроекте о статусе педагога не осталось и следа от главных чаяний наставников будущих поколений. Документ на днях в мажилисе представил министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ. По его словам, в нем учли профильные законы зарубежных стран, модельный закон стран СНГ о статусе учителя, рекомендации ЮНЕСКО, а также 18 тысяч предложений педагогической общественности Казахстана.

KAPITAL . KZ . «Настало время наших консультантов» — С каждым годом растет число казахстанских специалистов автодорожной отрасли, как и растут объемы инвестиций в отрасль. Как следствие растет квалификация местных кадров. И резонно возникает вопрос: а насколько высок потенциал казахстанских консультантов? Готовы ли они предоставлять услуги, отвечающие международным требованиям? За эти годы можно с уверенностью сказать, что именно автодорожная сфера одна из первых в стране подготовила пул собственных специалистов, реализовав десятки больших проектов в отрасли на сумму более чем на триллион тенге. Все это дает нам карт-бланш на привлечение в качестве консультантов по надзору за строительством и по управлению автодорожными проектами именно отечественных специалистов. И здесь речь идет в том числе и о финансировании проектов международными финансовыми институтами.

«Выгодно ли выращивать апорт в Казахстане?» — В советское время алматинский апорт был очень популярен, но с тех пор количество яблоневых садов в Казахстане сократилось, хотя спрос на ароматные фрукты сохранился. О том, сколько инвестиций требуется для закладки яблоневого сада и выгодный ли это бизнес – в интервью рассказал глава Ассоциации садоводов Алматинской области Арсен РЫСДАУЛЕТОВ.

INFORMBURO . KZ . ««Если мы сказали, что сделаем, значит, так и будет». 100 дней Алтая Кульгинова на посту акима Нур-Султана» — Несмотря на то что столица – всё ещё молодой город, период самого бурного его строительства уже завершился. В отличие от ряда своих предшественников, которым было необходимо возводить левый берег, готовить район ЭКСПО и новый вокзал, Алтай КУЛЬГИНОВ пришёл решать другие задачи. Какие именно – он сам неоднократно называл. Это самый большой проект, который призван сдвинуть с мёртвой точки проблему смога в столице. Курирует его Министерство энергетики, но обязанность акима города – подготовить на месте инфраструктуру, чтобы она была готова к подаче газа в дома и на ТЭЦ.

365 INFO . KZ . «Салафиты лишают казахских спортсменов спортивного духа» — «Пока мы не очистим сферу спорта от идеологии салафизма, успеха не добьемся. Сегодня борьба, бокс, национальные игры и другие виды спорта в руках ваххабитов», — считает поэт и искусствовед Ерлан ТОЛЕУТАЙ.

AZATTYQ . ORG . «Что говорят об арестованных власти и активисты?» — 21 сентября в семи-восьми городах Казахстана было задержано около ста человек. Представители казахстанских властей говорят, что «большинство вышли на митинги несмотря на предупреждение прокуратуры». По словам министра внутренних дел Ерлана ТУРГУМБАЕВА, шестерых из девяти арестованных граждан привлекли к штрафам. Среди задержанных были те, кто выражал недовольство политической системой Казахстана, выступал против совместных с Китаем проектов и с требованием освободить «политзаключенных».

«Сложности защиты женщин с нетрадиционной сексуальной ориентацией» — Общество отвергает и сторонится женщин с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Попытки активисток зарегистрировать в Казахстане организацию, нацеленную на защиту прав ЛБК-сообщества (лесбиянок, бисексуалок, квир), не увенчались успехом. По мнению правозащитника, власти в вопросе прав человека придерживаются позиции, что меньшинство должно подчиняться большинству.

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