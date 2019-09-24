Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Ряд крупных пожаров тушат последние трое суток в разных уголках Казахстана, сообщил председатель КЧС МВД РК Владимир Беккер.

«В Бурабайском районе Акмолинской области возник пожар 22 числа (сентября – КазТАГ). На сегодняшний день пожар локализован. Ликвидации нет», — сообщил во вторник Беккер на брифинге «О пожарной обстановке в стране».

Ситуацию с пожарами в Казахстане он назвал «достаточно сложной».

Также Беккер сообщил, что 23 сентября в 15.48 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о возгорании сухой травы на участке «Койтас» Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области. Ориентировочная площадь 45 га. Также огнем уничтожена заготовка сена в рулонах (40 тонн). В 20.20 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

«23 сентября в 18.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о возгорании сухой травы на участке «Кокбуха» Уланского района Восточно-Казахстанской области. Ориентировочная площадь 300 га. Локализации и ликвидации нет. Жертв, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет», — добавил глава КЧС.

Также стало известно, что 22 сентября в 7.36 в 6 км от села Кутумсык Осакаровского района Карагандинской области на открытой территории произошло загорание сухой травы на площади 147 га и лесопосадки КГУ «Темиртауское хозяйство по охране лесов и животного мира» на площади 3 га. Данный пожар был ликвидирован в 3.05 23 сентября. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара так же устанавливается.

«22 сентября в 10:25 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о возгорании сухой травы в 25 км от села Ушарал Актогайский района Карагандинской области (расстояние до ближайшей ПЧ-27 – 42 км). Ориентировочная площадь 800 га. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 6.30», — сказал Беккер.

Также он сообщил, что 23 сентября в 15.40 р-н Аққулы, в 30 км от села Майкарагай Павлодарской области, ГУ ГЛПР «Ертіс орманы» (Майкарагайское лесничество квартал 189, 3 класс пожарной опасности) на лесопокрытой территории произошло загорание сухой травы на площади 0,02 га. В 16.07 пожар ликвидирован (противопожарная служба не вызывалась). Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Как уточнил Беккер, 47 пожаров – техногенного характера, три пожара вызваны опасными метеорологическими явлениями и пять – природного характера.

Всего во время пожаров за последние трое суток пострадали четыре человека.