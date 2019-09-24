Реализация почти 60 инвестобъектов приостановлена по состоянию на 1 июля в Нур-Султане

Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Реализация почти 60 инвестиционных объектов приостановлена по состоянию на 1 июля в Нур-Султане, сообщается в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектуры, транспорта и дальнейшего развития столицы Республики Казахстан – города Нур-Султан».

«По состоянию на 1 июля текущего года реализация 56 инвестиционных объектов приостановлена. Суммарный показатель объектов, не введенных в эксплуатацию, составляет более 1,5 млн кв.м», — говорится в представленном во вторник документе.

В числе не введенных в эксплуатацию объектов указаны и 900 тыс. кв.м жилья.