Состояние избитого двухлетнего ребенка в Алматы остается крайне тяжелым

Алматы. 24 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Состояние двухлетнего ребенка в Алматы, избитого отчимом, остается крайне тяжелым, сообщил заместитель главного врача по лечебной части Центра детской неотложной медицинской помощи Динмухамед Рузуддинов.

«В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации, состояние сознания – кома, ребенок на искусственной вентиляции легких. Состояние на настоящий момент крайне тяжелое, нестабильное, угрожающее жизни, прогноз неблагоприятный», — сказал Рузуддинов на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что, если ребенок выживет, шансы, что он останется инвалидом – 50/50.

Как пояснил Рузуддинов, сначала ребенок был доставлен во вторую детскую городскую больницу, обследован и, поскольку он нуждался в оперативном лечении, он был направлен в Центр детской неотложной медицинской помощи.

Напомним, 23 сентября около 16.00 в дежурную часть УП Алатауского района поступило сообщение о том, что в одну из больниц города в бессознательном стоянии был доставлен мальчик 2017 года рождения. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы. Как сообщили в департаменте полиции (ДП) Алматы, мальчик был в коме. В избиении малыша подозревается отчим. Он взят под стражу. Начато расследование по части 1 статьи 106 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РК.

Позднее в пресс-службе управления здравоохранения Алматы сообщили, что избитому двухлетнему ребенку сделали экстренную операцию, он по-прежнему в коме.