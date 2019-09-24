Китайские 55 «заводов» в Казахстане 24.09.2019 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 64 0 Обозреватель Сергей Домнин о картине китайского присутствия в экономике Казахстана Похожие материалы: Пикеты против строительства Китаем 55 заводов в Казахстане проходят в Нур-Султане Противники строительства Китаем заводов в Казахстане собрались на площади в Актау Размер зарплат казахстанцев и иностранцев уровняют в РК Около 40 противников строительства китайских заводов пришли к акимату Алматы Казахстанско-китайские отношения вступили в новый исторический период