Алматы. 24 сентября. КазТАГ — Казахстанский лоукостер FlyArystan планирует запустить рейсы в Москву, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«Казахстанский бюджетный авиаперевозчик FlyArystan, являющийся подразделением Air Astana, планирует начать в IV квартале текущего года полеты в Москву сразу из трех крупных казахстанских городов», — сообщил президент АО «Air Astana» Питер Фостер.

В частности, с российской столицей будут связаны по воздуху Актобе, который в свою очередь будет соединен к тому времени рейсами с Уральском, Атырау, Актау, Кызылордой, Шымкентом, Петропавловском и Костанаем. Также в Москву можно будет попасть из Нур-Султана и Караганды.

«Какой именно московский аэропорт будет выбран для приема самолетов лоукостера, пока не определено. Напомним, ранее Air Astana объявила о переводе своих московских рейсов из Шереметьево в Домодедово с 27 октября 2019 года», — следует из сообщения.

При этом Фостер не исключил того, что FlyArystan может стать в будущем отдельным авиаперевозчиком.

«Этот момент важен, поскольку количество частот и назначенных авиаперевозчиков между Москвой, Нур-Султаном и Алматы всегда было предметом переговоров между российской и казахстанской стороной, в том числе после ухода с рынка российской «Трансаэро», — резюмируется в сообщении.

Напомним, первый казахстанский лоукостер FlyArystan начал выполнение полетов 1 мая.

Лоукостеры – это бюджетные авиакомпании с эффективной организацией бизнеса, благодаря которой цены на билеты сильно снижаются.