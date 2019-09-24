Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – В закон РК «О доступе к информации» планируют внести изменения, передает корреспондент агентства.

«В закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации» (…) дополнить статьей 6-1 следующего содержания: «Статья 6-1. Компетенция правительства Республики Казахстан в области доступа к информации. Правительство Республики Казахстан: 1) утверждает положение о порядке деятельности комиссии по вопросам доступа к информации; 2) утверждает единый перечень открытых данных государственных органов; 3) ежегодно, не позднее 1 июня, вносит президенту Республики Казахстан годовой отчет о состоянии доступа к информации в Республике Казахстан», — говорится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации».

Также закон намерены дополнить статьей 6-2 следующего содержания:

«Статья 6-2. Компетенция уполномоченных органов.

1. Уполномоченный орган в области доступа к информации:

1) формирует и реализует государственную политику в области доступа к информации;

2) разрабатывает, согласовывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан в области доступа к информации;

3) организует работу Комиссии по вопросам доступа к информации и утверждает состав Комиссии по вопросам доступа к информации;

4) проводит оценку эффективности деятельности государственных органов по степени открытости;

5) осуществляет мониторинг и межведомственную координацию деятельности государственных органов в области доступа к информации;

6) оказывает практическую и методическую помощь обладателям информации по вопросам доступа к информации;

7) взаимодействует с обладателями и пользователями информации по вопросам обеспечения доступа к информации;

8) утверждает правила работы на интернет-порталах открытых данных, открытых бюджетов, открытых нормативных правовых актов, открытого диалога и оценки эффективности деятельности государственных органов по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации, центральным уполномоченным органом по государственному планированию, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, государственным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, а также министерством юстиции Республики Казахстан;

9) утверждает правила информационного наполнения интернет-ресурсов государственных органов и требования к их содержанию, по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации;

10) разрабатывает единый перечень открытых данных государственных органов;

11) осуществляет международное сотрудничество в области доступа к информации;

12) ежегодно, не позднее 1 апреля, направляет премьер-министру Республики Казахстан проект годового отчета о состоянии доступа к информации в Республике Казахстан;

13) размещает на своем интернет-ресурсе ежегодный отчет о состоянии сферы доступа к информации в Республике Казахстан;

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим законом, иными законами Республики Казахстан, актами президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Уполномоченный орган в сфере информатизации:

1) обеспечивает реализацию государственной политики в области доступа к информации в части создания, поиска, сбора, накопления, хранения, обработки, получения, использования, преобразования, отображения, распространения и предоставления электронных информационных ресурсов, содержащихся в объектах информатизации;

2) совместно с уполномоченным органом в области доступа к информации проводит анализ данных, содержащихся в объектах информатизации государственных органов;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим законом, иными законами Республики Казахстан, актами президента Республики Казахстан и правительства Республики Казахстан».

Эти и другие поправки вынесены на публичное обсуждение до 27 сентября.