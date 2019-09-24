Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Больше $45 млрд инвестировали США в экономику Казахстана, сообщает пресс-служба президента РК.

«США являются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана: общий объем американских инвестиций в нашу страну превысил $45 млрд, в Казахстане работает более 500 американских компаний. В 2018 году прямые американские инвестиции в Казахстан установили новый рекорд, достигнув отметки в $5,3 млрд, объем взаимной торговли увеличился вдвое, составив $2,8 млрд в 2018 году», — сказал во вторник в Нью-Йорке на круглом столе с участием руководителей крупных американских компаний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства обратил внимание американских бизнесменов на то, что с момента подписания совместного заявления о казахстанско-американском расширенном стратегическом партнерстве, состоявшегося в рамках визита Нурсултана Назарбаева в США в январе 2018 года, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами значительно укрепилось.

«Говоря об экономических возможностях Казахстана, президент акцентировал внимание американских бизнесменов на трех важных составляющих прогресса нашей страны: благоприятном инвестиционном климате, развитии рынка и коммуникаций, а также укреплении человеческого капитала. Глава государства рассказал американским партнерам о том, что правительство Казахстана продолжит работу по улучшению инвестиционного климата путем обеспечения верховенства закона, неприкосновенности контрактов и защиты прав интеллектуальной собственности. По его словам, основной задачей в работе с инвесторами является сохранение стабильности и предсказуемость», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в выступлении также был раскрыт потенциал Казахстана в сфере энергетики, сельского хозяйства, финансов и человеческого капитала. Кроме того, президент отдельно остановился на транспортно-логистических возможностях страны.

«Казахстан является важным транспортным хабом, соединяющим Восток и Запад. Более 70% трансконтинентальных маршрутов проходят через территорию Казахстана», — сказал Токаев.

В завершение он заверил представителей американских деловых кругов, что в качестве президента страны приложит усилия для расширения экономического партнерства между Казахстаном и США.