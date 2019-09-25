Главврач Алматинской горбольницы №4 отпущен под подписку о невыезде

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Главный врач Алматинской городской больницы №4 Канат Тезекбаев отпущен под подписку о невыезде, сообщила его супруга Дина Тезекбаева.

«Да, его отпустили, он под подпиской о невыезде», — сказала Тезекбаева агентству КазТАГ в среду.

Напомним, следственный суд №2 Алматы арестовал Тезекбаева на два месяца по обвинению в части 3 статьи 317 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК РК. Также был арестован анестезиолог Аскар Тунгушбаев. Арест вызвал широкий резонанс – общественность считает, что дело связано со смертью в Германии заместителя прокурора Алатауского района Алмат Нурсултана Кудебаева, который приходился сыном начальнику департамента полиции города Серику Кудебаеву.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил администрации президента, министерству здравоохранения и акиму Алматы Бахытжану Сагинтаеву взять дело на свой контроль.