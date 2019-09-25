Премии страховщиков по автокаско в январе-августе выросли на 34,5%

Aлматы. 25 сентября. КазТАГ – Премии по страхованию автомобильного транспорта (автокаско) в январе-августе выросли на 34,5, сообщает пресс-служба АО «СК «Евразия».

«Согласно данным Нацбанка РК, сбор премий по страхованию автомобильного транспорта (автокаско) в январе-августе 2019 года вырос на 34,5% и составил Т17,3 млрд – это почти на Т4,4 млрд больше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Средняя выплата компании за один автотранспорт составила примерно Т842 тыс., а самое крупное возмещение за одну машину в августе – Т6,2 млн, отмечается в документе.

Также, общая сумма премий топ-5 страховых компаний по автокаско: «Евразия», «Kaspi Страхование», «Халык», Amanat и «Номад Иншуранс» превышает Т14,1 млрд, составляя более 81% от совокупного объема премий всех страховщиков.