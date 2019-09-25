Институт прикладной математики МОН Казахстана намерены передать другому министерству

Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Институт прикладной математики комитета науки министерства образования и науки Казахстана намерены передать другому министерству, передает корреспондент агентства.

«Переименовать республиканское государственное казенное предприятие «Институт прикладной математики» комитета науки министерства образования и науки Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие «Институт прикладной математики» министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан», — говорится в представленном в среду проекте постановления правительства.

Также министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК намерены определить уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении Института прикладной математики.

Проект постановления кабмина вынесен на публичное обсуждение до 9 октября.