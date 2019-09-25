Страна послушных депутатов учит демократии страны с развитым парламентаризмом

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Казбек Бейсебаев о том, что с большой высоты видны проблемы исключительно глобальные, а путаница во власти сказывается на стабильности в стране

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