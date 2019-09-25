Страна послушных депутатов учит демократии страны с развитым парламентаризмом 25.09.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 79 0 Казбек Бейсебаев о том, что с большой высоты видны проблемы исключительно глобальные, а путаница во власти сказывается на стабильности в стране Похожие материалы: Сможет ли НСОД убрать ограничители на пути к либеральной демократии? Страна непуганых пессимистов «Вечное или долгосрочное? О каком партнерстве договорились в Пекине». «Готовы ли казахстанцы к «разгулу демократии»?». «Ертысбаев VS Аблязов: публичные дебаты возвращаются в казахстанскую политику». «Возвращение Абдрахимова дело рук «коллективного божко» «Исчерпавший» «кредит политического доверия» Абдрахимов стал советником премьера РК «Думаю, что все согласятся, хайп получился оглушительным и охват в интернет-сообществе – солидным»