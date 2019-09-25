Минсельхоз Казахстана подписал протокол по требованиям к экспорту свинины в Китай

Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Министерство сельского хозяйства Казахстана подписало протокол по требованиям к экспорту свинины в Китай, сообщает пресс-служба МСХ РК.

«Вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева провела встречу с заместителем министра главного таможенного управления Китайской Народной Республики Ван Лин Цзюнь. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения доступа казахстанских товаров на рынок КНР, а также подписаны важные документы для экспорта нашей продукции. Это меморандум в области карантина растений и протокол по требованиям на экспорт свинины из РК в КНР», — говорится в сообщении в среду.

Как уточнили в МСХ, в целях развития торговли между Казахстаном и КНР, а также в реализацию мероприятий дорожной карты, подписанной между ГТУ КНР и минсельхозом Казахстана в ноябре 2018 года в Шанхае между ведомствами, проводится работа по согласованию требований на экспорт казахстанской продукции в Китай.

«Из 14 пунктов дорожной карты уже выполнены шесть пунктов. Всего подписано 18 протоколов, что позволило увеличить товарооборот между нашими странами. Так, за семь месяцев текущего года товарооборот продукцией АПК (агропромышленного комплекса – КазТАГ) между нашими странами вырос на 24,5% и составил $297 млн. При этом, экспорт казахстанской продукции АПК в КНР вырос на 41% в денежном выражении и составил $196 млн», — проинформировали в минсельхозе.

Отмечается, что в топ-10 продукции входят зерновые (пшеница, ячмень), мука, растительное масло и семена масличных, хлопковое волокно, кормовые культуры, кондитерские изделия.

«Перспективными продуктами являются мясо, мясная и молочная продукция, соя, кукуруза. Казахстанская сельскохозяйственная продукция очень ценится в Китае за высокое качество, экологичность и натуральность. Получение доступа для казахстанской продукции на рынок Китая имеет важное значение не только для увеличения торгового оборота, а также для привлечения китайских инвестиций в переработку сельхозпродукции на территории Казахстана», — сказано в сообщении.