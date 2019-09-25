Токаев провел короткую встречу с Трампом в Нью-Йорке

Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба главы государства.

«В рамках одного из официальных мероприятий 74-й сессии генеральной ассамблеи ООН глава государства Касым-Жомарт Токаев провел короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы и перспективы казахстанско-американского расширенного стратегического партнерства», — сообщили в Акорде в среду.

Как отмечается, Токаев подчеркнул, что продолжит дальнейшее укрепление всесторонних отношений с США в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, а также в области обеспечения региональной и глобальной безопасности.