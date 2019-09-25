Нацхолдинг «Зерде» планируют переименовать

Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» планируют переименовать, передает корреспондент агентства.

«Переименовать АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» в АО «Национальный управляющий холдинг «Зерде», — говорится в проекте постановления правительства.

В связи с указанным переименованием параллельно планируется внести изменения в ряд других нормативно-правовых актов.

«Проектом постановления предусматривается придать холдингу «Зерде» статус национального управляющего холдинга, что позволит обеспечить сопровождение государственной политики стимулирования инновационной деятельности. Наряду с этим, это позволит осуществлять управление пакетом акций национальных институтов в области технологического развития, функции которых определены в статье 246 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан», — уточнил в пояснительной записке к документу министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

Проект постановления кабмина вынесен на публичное обсуждение до 2 октября.

​Нацхолдинг «Зерде» создан в 2008 году для развития в Казахстане современных инфокоммуникационных технологий (ИКТ).

«Холдинг «Зерде» создан в целях содействия развитию рынка инфокоммуникационных технологий и реализации прорывных проектов, формированию единой инфокоммуникационной среды. Миссией холдинга является содействие формированию информационного общества и конкурентоспособной отрасли ИКТ Республики Казахстан», — говорится в описании деятельности холдинга на его официальном сайте.

Целями создания холдинга названы: «создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности и экономической эффективности инфокоммуникационной отрасли»; «развитие инфокоммуникационных ресурсов и стандартов»; «стимулирование инвестиционной и инновационной активности в сфере инфокоммуникаций».

«Основным предметом деятельности общества является эффективное управление дочерними организациями в целях создания благоприятных условий для повышения конкурентоспособности и экономической эффективности инфокоммуникационной отрасли, развития инфокоммуникационных ресурсов и стандартов, стимулирования инвестиционной активности в сфере инфокоммуникаций», — указано на сайте.