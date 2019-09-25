Ослабление закона на рекламу алкоголя в РК даст лишь доппоступления в бюджет

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Ослабление закона о запрете рекламы алкоголя даст лишь дополнительные поступления в бюджет, считает экономист, управляющий партнер консалтинговой компании EMCG Касымхан Каппаров.

«Я не ожидаю существенного роста рынка пива и вина из-за изменений в закон о рекламе. Бюджет получит дополнительные поступления, но их объем будет зависеть от желания рекламодателей использовать появившуюся возможность», — прокомментировал Каппаров для КазТАГ сообщение о возможном ослаблении запрета на рекламу алкоголя в Казахстане.

Де-факто, уже сейчас производители алкогольной продукции находят разные способы обхода действующих ограничений, продолжил эксперт, в частности, некоторые бренды пива рекламируют свои названия.

«При этом такая реклама бренда пива может быть представлена круглосуточно на билборде, который стоит через дорогу от средней школы. Создание возможности для легальной рекламы в ночное время с одновременным внедрением новых норм регулирования такой рекламы должны способствовать тому, что местные производители пива и вина перестанут пытаться обходить действующее законодательство и будут работать в правовом поле», — полагает собеседник агентства.

Для СМИ, дополнил спикер, эффект от такого изменения законодательства, несомненно, будет позитивным, так как позволит диверсифицировать источники финансирования, в отдельных случаях снизит чрезмерную зависимость от средств, выделяемых в рамках государственного информационного заказа.

«Повышение конкуренции на рынке СМИ приведет к повышению общего профессионального уровня местного информационного рынка, который долгое время находится в условиях неравной конкуренции с зарубежными, в частности, с российскими медиа», — отметил Каппаров.

Вместе с тем эксперт видит перспективу возможного ослабления запрета на рекламу алкоголя в Казахстане.

«По моему мнению, ослабление запрета на рекламу вина и пива может быть первым шагом для снижения ограничений на рекламу алкогольной продукции и, возможно, табачных изделий, в будущем. Положительный эффект для СМИ и фактически полученные дополнительные налоги в бюджет после ослабления запрета могут быть использованы в качестве аргумента для принятия такого решения», — указывает собеседник агентства.

На вопрос о том, почему разработчики ослабления запрета на рекламу алкоголя в качестве аргумента используют тезис, что в Беларуси, Армении и Кыргызстане реклама слабоалкогольной продукции в СМИ не запрещена, спикер ответил, что «указанные страны являются ненефтяными и у них не было периода сверхдоходов бюджета.

«В Казахстане запрет рекламы алкогольной продукции в 2004 году проходил на фоне значительного роста доходов бюджета в период высоких цен на нефть. Поэтому логично утверждать, что планируемое частичное снятие запрета на рекламу алкогольной продукции связано, в первую очередь, с желанием власти получить дополнительный источник доходов в бюджет, нежели заботой о развитии рынка СМИ, о котором предпочитали не вспоминать последние 15 лет», — заключил Каппаров.

Напомним, 23 сентября МИА «КазТАГ» сообщило, что запрет на рекламу алкоголя готовятся ослабить в Казахстане.

«В закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации» (…) пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции: «3. Реклама алкогольной продукции запрещается, за исключением рекламы товарного знака и (или) названия пива и вина, произведенной на территории Республики Казахстан, соответствующей требованиям Закона Республики Казахстан «О рекламе». Реклама табака и табачных изделий запрещается», — говорилось в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации».

В настоящий момент запрещена любая реклама алкогольной продукции. Указанный запрет введен еще 1 января 2004 года.