Открытие Вознесенского собора в Алматы после реставрации состоится 8 октября

Aлматы. 25 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Официальное открытие Вознесенского собора в Алматы после масштабной реставрации состоится 8 октября, заявил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

«Открытие (Вознесенского собора в Алматы после масштабной реставрации – КазТАГ) благословит прибывшая из США Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение», — сказал митрополит на пресс-конференции в среду.

Отвечая на вопросы журналистов, митрополит коснулся вопроса финансирования реставрации собора.

«Мы взяли кредиты. Например, роспись. Был сделан большой проект, он обсуждался у специалистов. Мы смотрели и что-то домысливали в той структуре, которая была задана первыми художниками. Это большое материально-затратное действие обходится в чуть больше $1 млн», — сказал митрополит.

По его словам, проект стоил дорого, потому что нельзя было в таком соборе как-то «вольничать».

Были и другие большие траты.

«Не из государственной казны, а за счет добровольных пожертвований. Еще предстоит нам рассчитаться с долгами», — уточнил митрополит.

Он рассказал, что пожертвования делало большое число простых казахстанцев. Были пожертвования в Т10 тыс., были и в Т1 млн, отметил митрополит.