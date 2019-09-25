Открытие Вознесенского собора в Алматы после реставрации состоится 8 октября

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Aлматы. 25 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Официальное открытие Вознесенского собора в Алматы после масштабной реставрации состоится 8 октября, заявил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

«Открытие (Вознесенского собора в Алматы после масштабной реставрации – КазТАГ) благословит прибывшая из США Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение», — сказал митрополит на пресс-конференции в среду.

Отвечая на вопросы журналистов, митрополит коснулся вопроса финансирования реставрации собора.

«Мы взяли кредиты. Например, роспись. Был сделан большой проект, он обсуждался у специалистов. Мы смотрели и что-то домысливали в той структуре, которая была задана первыми художниками. Это большое материально-затратное действие обходится в чуть больше $1 млн», — сказал митрополит.

По его словам, проект стоил дорого, потому что нельзя было в таком соборе как-то «вольничать».

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Были и другие большие траты.

«Не из государственной казны, а за счет добровольных пожертвований. Еще предстоит нам рассчитаться с долгами», — уточнил митрополит.

Он рассказал, что пожертвования делало большое число простых казахстанцев. Были пожертвования в Т10 тыс., были и в Т1 млн, отметил митрополит.

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