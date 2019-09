На Западе факт принятия йеменскими повстанцами ответственности за нападение на саудовские нефтяные объекты всерьез не воспринимается

А вот индийский эксперт Прабир Пуркаяста считает, что хуситы изменили стратегический баланс сил в регионе

Издание LatestLY опубликовало переданную из Нью-Йорка статью под названием «Saudi Aramco Drone Strikes: UK, France, Germany Blame Iran for Oil Attacks at UN» — «Дроновые удары по нефтяным объектам саудовской компании Aramco: В ООН Великобритания, Франция, Германия возлагают на Иран вину за эти атаки».

В ней говорится так: «Лидеры Великобритании, Франции и Германии в ходе своего пребывания в штаб-квартире ООН заявили о том, что Иран несет ответственность за осуществленные немногим более недели назад нападения на два нефтяных объекта в Саудовской Аравии.

Борис Джонсон (слева) Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. (Фото: MCT)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшие в Нью-Йорк на очередную ежегодную сессию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, встретились в понедельник с целью координирования своей стратегии в отношении Ирана, сообщил телеканал Al Jazeera.

Генеральный директор Saudi Aramco заявляет, что к концу сентября компания восстановит уровень добычи нефти, который был до атаки.

Три лидера в совместном заявлении, опубликованном Францией, приходят к такому выводу: «Для нас ясно, что Иран несет ответственность за это нападение. Другого правдоподобного объяснения нет». «Мы готовы продолжать наши дипломатические усилия по созданию условий для диалога и облегчению его проведения в сотрудничестве со всеми партнерами, заинтересованными в разрядке напряженности на Ближнем Востоке», — говорится в этом документе.

А еще там утверждается следующее: «Для Ирана настало время принять переговоры по долгосрочным рамкам ядерной программы, а также по вопросам региональной безопасности, включая его ракетные программы и другие носители». Напряженность на Ближнем Востоке обострилась после предпринятой 14 сентября атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, приведшей к двукратному снижению добычи нефти в Королевстве. Иран пригрозил «тотальной войной» в случае, если США или Саудовская Аравия нанесут удар по Тегерану в наказание за атаку на инфраструктуру компании Aramco.

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за это нападение. Но и Соединенные Штаты, и Саудовская Аравия обвиняют Иран в причастности к атакам. Отрицая какую бы то ни было причастность к этому инциденту, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в понедельник заявил, что у него нет оснований не верить повстанцам-хуситам, которые заявляют о своей ответственности за нападение на ключевые саудовские нефтяные объекты. Он назвал это «высокоточной, маломощной» атакой, обошедшейся без жертв».

После осуществленного 14 сентября воздушного налета на важнейшие нефтяные объекты Саудовской Аравии, обернувшегося самым чувствительным для нефтяного рынка шоком текущего года, наибольшую актуальность приобрел вопрос о том, пойдут ли, наконец-то, возглавляемый американцами коллективный Запад и союзные им государства региона Персидского залива войной против Ирана. Заявление повстанцев из Йемена о том, что они берут на себя ответственность за эту акцию, было почти полностью заглушено обвинениями в адрес Ирана. На Тегеран сейчас оказывается огромное давление. А о повстанцах-хуситах в контексте ответственных речей касательно выработки стратегии возмездия за дроновую атаку на саудовские нефтяные объекты мало кто вспоминает. Мол, да кто они такие?!

А между тем основатель и главный редактор информационного портала NewsClick Прабир Пуркаяста считает, что хуситы изменили стратегический баланс сил в регионе.

Это издание выложило видеоматериал под названием «Attacks on Aramco Oil Facilities: Saudi Arabia Has a Lot to Fear» — «Нападения на нефтяные объекты Aramco: Саудовской Аравии есть, чего бояться».

В нем индийский эксперт высказывает такое мнение: «Но есть такая опасность. Хуситы один раз осуществили эту акцию. Они могут сделать такое повторно. Это ставит под вопрос надежность и безопасность мировой нефтяной торговли. В особенности, если Саудовская Аравия продолжит находиться в состоянии войны с Йеменом».

Поэтому, возможно, для урегулирования нынешней напряженной ситуации на Ближнем Востоке международному сообществу следует, прежде всего, добиваться прекращения военных действий в Йемене. Но пока это остается лишь добрым пожеланием.

