Причину высоких цен на уголь назвали в антимонопольном ведомстве РК

Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ — Махамбет Абжан. Причину высоких цен на уголь назвали в антимонопольном ведомстве Казахстана.

«При реализации угля по цене Т5,5 тыс. за тонну аффилированные с угледобывающими компаниями посредники (ежегодно одни и те же компании) завышают стоимость угля до Т10 тыс. или в два раза. После перепродажи угля другими посредниками для населения цена на уголь возрастает до Т15-18 тыс. за тонну», — объяснили в комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики (МНЭ) РК на заседании рабочей группы по проведению анализов состояния конкуренции на ключевых товарных рынках в среду.

Антимонопольное ведомство отмечает, что независимые розничные поставщики угля на сегодняшний день не имеют доступа к ресурсам угледобывающих компаний.

«В 2017-2018 году к ответственности привлечено 49 поставщиков угля и одна угледобывающая компания АО «Каражыра» с наложением штрафа на сумму Т338 млн», — проинформировали в комитете.

На заседании рабочей группы приведен пример, когда 566 тыс. тонн угля в течение секунды распределен между шестью разными покупателями без остатка, что, как считают в ведомстве, невозможно без предварительного сговора между участниками торгов.