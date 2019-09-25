Суд санкционировал арест главврача алматинской горбольницы на два месяца

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – В Алматы суд санкционировал арест главного врача Городской клинической больницы (ГКБ) №4 Каната Тезекбаева сроком на два месяца, сообщила пресс-служба алматинского городского суда.

«22 сентября постановлением специализированного межрайонного следственного суда Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Каната Тезекбаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 317 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК», — говорится в сообщении в среду.

При этом отмечается, что срок содержания под стражей исчисляется с 20 сентября.

Также в пресс-службе напомнили, что 2 сентября еще один врач был арестован по подозрению в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

«2 сентября постановлением специализированного межрайонного следственного суда Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Аскара Тунгушбаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 317 УК РК», — отмечается в сообщении.

Срок содержания Тунгушбаева под стражей исчисляется с 31 августа.