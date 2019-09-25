Нефть поставляется на второй месяц после сделки 25.09.2019 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 24 0 Аналитик Сергей Смирнов об особенностях биржевой торговли «черным золотом» Похожие материалы: Нефть продолжает дорожать на ведущих мировых биржах Нефть значительно подешевела на ведущих мировых биржах Нефть резко подорожала после атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии Казахстан сохранит текущий уровень добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ Казахстан оказался в числе обеспечивших перевыполнение условий сделки ОПЕК+