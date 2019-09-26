Акимат Алматинской области запросил у полиции разъяснение о возможном задержании Манзорова

Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Акимат Алматинской области запросил у полиции разъяснение о возможном задержании заместителя акима области Багдата Манзорова, передает корреспондент агентства.

«Официально он (Манзоров – КазТАГ) в командировке. Мы в курсе того, что в социальных сетях распространяется информация о его задержании и уже обратились в правоохранительные органы за разъяснением», — сообщил корреспонденту МИА КазТАГ в четверг руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел.

Он уточнил, что акимат просит полицию разъяснить достоверность распространяемой в интернете информации о предполагаемом задержании Манзорова, либо, если указанные сведения не соответствуют действительности, найти распространителей сообщения.

«Сотрудниками антикорупционной службы в 04.55 в ИВС ДП Алматы был арестован заместитель акима Алматинской области Манзоров Б.С. по части 3 статьи 366 (получение взятки) УК РК», — утверждается в распространяемом в интернете сообщении.

Напомним, Манзоров был назначен на пост замакима Алматинской области 12 июля. До этого он с 2008 по 2017 годы был акимом Алатауского района Алматы.