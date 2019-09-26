Власти Казахстана докапитализируют фонд «Самрук-Қазына» на $180 млн

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Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Власти Казахстана докапитализируют АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына» на $180 млн, передает корреспондент агентства.

«АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (Нур-Султан), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении совета директоров от 23 сентября 2019 года о размещении 1 тыс. простых акций по цене $180 тыс. за одну акцию путем реализации права преимущественной покупки акций единственным акционером общества», — сообщила KASE.

Единственным акционером ФНБ является комитет государственного имущества и приватизации министерства финансов. Таким образом, речь идет о докапитализации фонда на $180 млн.

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