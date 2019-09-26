«Политические реформы должны быть продуманны и последовательны, без искусственного форсирования». «В Казахстане процветает культ мордобоя». «Мамбетизм новой волны». «О без вины виноватых врачах: Что происходит?»

Сетевой Казахстан 26 сентября 2019г.

TIME . KZ . «Президент показывает пример открытости и доступности» — На вопросы газеты отвечает помощник главы государства Маулен АШИМБАЕВ — Вопрос не стоит так — будем мы проводить политические реформы или не будем. Однозначно конкретные шаги в рамках политической либерализации нужны. Как было отмечено главой государства, успешные экономические преобразования уже невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны. Но политические реформы должны быть продуманны и последовательны, без искусственного форсирования. Бессистемная либерализация — это опасный путь, который в конечном итоге приводит к дестабилизации. В то же время не имеет смысла консервировать политическую систему. Время меняется, общество меняется, и нужно адекватно реагировать на эти изменения.

«Кому аким не приглянулся…» — Когда в июле этого года Ануара КУМПЕКЕЕВА заставили уволиться с должности акима Павлодара якобы за то, что одобрил покупку дорогой эбеновой мебели в конференц-зал акимата, все только поулыбались. Было очевидно, что молодой чиновник с западным образованием не вписался в команду. А сейчас в специализированном межрайонном экономическом суде (СМЭС) Павлодарской области стало понятно, насколько сильно он не вписался.

«Пошли за кампанию» — Как известно, 16 сентября 2019 года в Казахстане стартовала кампания по прикреплению к поликлиникам — последняя перед внедрением системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Продлится она до 15 ноября. Все, кто еще не прикреплен, или те, кто хочет изменить место обслуживания, как раз сейчас могут сделать свой выбор. Я одна из таких. Взносы за меня работодатель уже платит, а я по-прежнему обращаюсь только в частные клиники. Вот и решила восстановить справедливость.

PLATON . ASIA . Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – «В Казахстане процветает культ мордобоя» — В нашем обществе органично сосуществуют две морали. Первая (внешняя) – показная. Она провозглашает приоритет патриотизма, долга и ответственности перед государством и обществом, социальной справедливости, потому что «так положено» и удобно. А вторая (внутренняя) мораль создает запрос на такие качества, как двуличие, корыстолюбие, властолюбие, лесть и раболепие перед «крутым» чиновником, оправдывает личное обогащение любыми путями. Многие идут ради наживы на все, пускаются во все тяжкие, переступают через общечеловеческие ценности. И этому в немалой степени способствует моральный облик нашей элиты. Для нашего общества характерно догматическое мышление, руководствующееся слепой верой в авторитеты, в доктрины, которые, как считается, нельзя оспорить, поставить под сомнение. Оно воспринимает и понимает только чиновничий язык.

CAMONITOR . KZ . ««Русская рулетка»: исход граждан Казахстана в РФ станет еще более массовым?» — Инициатива РФ по «сбору соотечественников» нередко подвергается критике за несовершенство соответствующей государственной программы, за презрительное отношение российского чиновничества на местах к переселенцам. Тем не менее русскоязычные жители Казахстана довольно активно откликаются на зов исторической родины. Можно спорить относительно причин, заставляющих их паковать чемоданы, считать их несостоятельными, вызванными излишней мнительностью или «имперским» снобизмом… Но в любом случае столь массовый исход русскоязычных из Казахстана уже трудно назвать «естественным процессом», продиктованным лишь чисто экономическими факторами.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Экспертизы не было: в Минздраве высказались о смерти сына Кудебаева» — Минздрав прокомментировал арест главного врача городской больницы № 4 Алматы Каната ТЕЗЕКБАЕВА и анестезиолога больницы Аскара Тунгушбаева по делу скончавшегося в Германии Нурсултана КУДЕБАЕВА — сына начальника департамента полиции Алматы Серика Кудебаева. Как сообщила глава комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Минздрава Людмила БЮРАБЕКОВА, обращение по данному случаю в министерство не поступало. Кроме того, до сих пор нет результатов экспертизы.

TENGRINEWS . KZ . Эрик БАЙЖУНУСОВ – «О без вины виноватых врачах: Что происходит?» — События последних дней опять натолкнули на грустные размышления. Стало опасно вообще работать в нашей системе. Что происходит? Я не раз уже писал о том, что нельзя сажать врачей за ошибки. Мы изначально работаем в зоне риска. Невозможно предугадать исход любой операции. Любая манипуляция – это риск. Даже обычная инъекция или установка катетера. А что говорить о тяжелых операциях?

LITER . KZ . Эрик БАЙЖУНУСОВ – «Мамбетизм новой волны» — Выросло новое поколение мамбетов-миллионеров. Отличительной их чертой является неуемное стремление к шику без меры. Дворцы из золота, машины, яхты. Если западные олигархи при этом сохраняют скромность и чтят законы, то мамбеты-миллионеры нашего разлива их просто игнорируют. Зачем законы, когда все можно купить? Богатство, заполнившее пустую душу, приводит к страшному результату. На этой жуткой смеси рождаются монстры, которые убивают в окружающих все человеческое, превращая их в своих рабов и слуг. Рожденные на этом поле дети-мамбеты также начинают ездить по встречке, давить людей, пить за рулем, устраивать беспредел вокруг себя.

AZATTYQ . ORG . «Свобода мирных собраний в Казахстане. Оценки властей и активистов» — Правительственная делегация Казахстана и представители гражданского общества разошлись в своих оценках ситуации с правами человека в стране и соблюдением свободы мирных собраний, выступая в Варшаве на традиционном совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по человеческому измерению.

CARAVAN . KZ . «Революции придет конец: против каких поправок в закон о ЖХК выступили депутаты» — Не зря мы не теряем из виду жилищную реформу – стали известны важные подробности из сената, где находится законопроект. Во-первых, на поправки налегли в курирующем комитете. Во-вторых, пришли замечания из правового отдела к тем поправкам, которые уже одобрили в мажилисе. Нельзя сказать, чтобы тамошние юристы сильно цеплялись, но кое-что судьбоносное все же имеется. Начнем с денег: правоведы выступают против мутных платежей за какие-то услуги по увеличению комфортности и безопасности. Напомню, что ранее революционеры-реформаторы предлагали включить в Закон РК “О жилищных отношениях” такое понятие, как “обязательные платежи за услуги повышенной комфортности и безопасности”. Тогда окрик последовал из Администрации Президента, те немного присмирели и исключили понятие обязательных и дополнительных, но оставили невнятную ссылку на некий уполномоченный орган.

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